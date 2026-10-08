MLB 다저스, 3년 연속 NLCS 진출…애틀랜타 김하성 시즌 종료

▲ 로스앤젤레스 다저스의 맥시 먼시가 2026년 10월 7일 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 내셔널리그 디비전시리즈 4차전 9회에 애틀랜타 브레이브스를 상대로 솔로 홈런을 치고 있다.

메이저리그(MLB) 월드시리즈 3연패에 도전하는 LA 다저스가 내셔널리그 챔피언십시리즈에 선착했습니다.다저스는 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 벌어진 내셔널리그 디비전시리즈 4차전에서 애틀랜타 브레이브스를 4대 1로 눌렀습니다.3승 1패로 NLDS를 통과한 다저스는 3년 연속 NLCS에 올라 밀워키 브루어스-샌디에이고 파드리스 승자와 월드시리즈 진출을 다툽니다.애틀랜타의 탈락으로 김하성의 파란만장했던 2026년도 끝났습니다.올해 초 국내 체류 중 빙판에서 넘어져 오른손 가운뎃손가락을 수술한 바람에 김하성은 이렇다 할 성적을 내지 못했습니다.극적으로 포스트시즌 로스터에 포함됐지만, 이날도 벤치를 지키는 등 이번 가을 야구에서 5타수 무안타 1득점에 그쳤습니다.다저스는 1대 1로 팽팽하던 7회초 안타 1개와 볼넷 2개로 엮은 투아웃 만루에서 터진 안디 파헤스의 2타점 중전 적시타에 힘입어 승기를 잡았습니다.9회에는 맥시 먼시가 우측 담을 넘어가는 솔로포로 쐐기를 박았습니다.디저스의 김혜성은 9회말 2루수 대수비로 올해 포스트시즌에 처음 모습을 드러냈습니다.벼랑 끝에 몰렸던 클리블랜드 가디언스는 미국 일리노이주 시카고 레이트필드에서 치른 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS) 3차전에서 시카고 화이트삭스를 9대 3으로 완파하고 2패 후 첫 승리를 거뒀습니다.1대 1로 맞선 3회 투아웃 만루에서 클리블랜드 4번 지명 타자 조 아델이 싹쓸이 우선상 3루타를 날렸습니다.5대 3으로 쫓긴 8회에는 호세 라미레스가 좌월 2타점 3루타를 터뜨려 사실상 승패를 갈랐습니다.(사진=게티이미지)