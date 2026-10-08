[현장영상] "허영만 선생님 별세" 빠르게 확산…가짜 부고에 SNS '발칵'

지난 7일 밤부터 사회관계망서비스(SNS)에는 '부고, 만화가 허영만 선생님 별세'라는 제목의 게시물이 퍼졌습니다. 해당 게시물은 조회수 수만 회, 공유 수 수백 회를 넘기며 확산했습니다.



하지만 이는 사실이 아니었습니다. 게시물에 첨부된 SNS 추모글을 따라가면 다른 인물이 등장합니다. 만화가 허영만이 아닌 캘리그래피 작가 A 씨를 애도하는 게시물이었습니다.



허영만 화백 측은 지난 8월 SNS 댓글을 통해 "허영만 선생님은 병원에서 천천히 건강을 회복하고 계십니다"라고 근황을 전한 바 있습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 이의선 / 디자인: 양혜민 / 출처: Instagram(@youngman.hur, @gun_wu.u) / 제작: 디지털뉴스부)