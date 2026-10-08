이 대통령, '국빈 방한' 이집트 대통령과 잠시 후 정상회담…공급망 등 논의

▲ 이재명 대통령이 8일 청와대에서 국빈 방한한 압델 파타 알시시 이집트 대통령을 영접하고 있다.

이재명 대통령이 우리나라를 국빈으로 방문한 압델 파타 알시시 이집트 대통령과 오늘(8일), 정상회담을 합니다.이 대통령과 알시시 대통령은 오늘 오전 공식 환영식을 시작으로 소인수·확대 회담과 협정·양해각서 서명식, 공동 언론발표, 국빈 오찬 등의 일정을 차례로 소화합니다.공식환영식에도 전통의장대 및 취타대 차량 호위, 군포시립소년소녀합창단의 이집트 가요 공연 등이 포함됐습니다.회담에서는 교역·투자, 인프라, 공급망 등 경제협력과 인적 교류 확대, 지역 정세 및 국제 현안 등에 대한 논의가 이뤄질 것으로 전망됩니다.앞서 강유정 청와대 수석대변인은 지난 6일 서면 브리핑에서 "알시시 대통령의 이번 국빈 방한은 한-이집트 관계를 전략적인 파트너십으로 발전시키고, 아프리카·중동 지역과의 협력을 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라고 설명한 바 있습니다.알시시 대통령의 방한은 2016년 이후 10년 만이자, 이 대통령과 만나는 건 지난해 11월, 이 대통령의 이집트 방문 이후 약 11개월 만입니다.국빈 방한한 알시시 대통령을 위해 국산 경공격기인 FA-50이 영공 호위 비행을 했고, 세종대로 대형스크린과 롯데타워·남산서울타워 등을 통해 환영 영상도 송출됐습니다.청와대는 이 대통령이 '사이클링 애호가'로 유명한 알시시 대통령에게 '프리미엄 로드 자전거'를 선물로 전달한다고도 소개했습니다.(사진=연합뉴스)