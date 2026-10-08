라붐 출신 유정, 증권업계 종사 동갑내기와 결혼…"딸처럼 아껴주는 사람 만났다"

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걸그룹 라붐 출신 유정(34)이 오는 12월 결혼한다.유정은 8일 자신의 SNS에 손편지를 올려 "다가오는 올겨울, 결혼한다"며 "평생을 함께하기로 한 좋은 짝꿍을 만나 앞으로를 함께하려 한다"고 직접 결혼 소식을 알렸다.소속사 디씨엘이엔티도 이날 보도자료를 통해 "유정이 동갑내기 연인과 오는 12월 12일 서울 모처에서 결혼식을 올린다"고 공식 발표했다. 소속사에 따르면 예비 신랑은 여의도 증권업계에 종사하는 동갑내기로, 두 사람은 약 2년간 교제한 끝에 결혼을 약속했다.유정은 예비 신랑을 "늘 혼자서도 씩씩하게 잘 살아왔다고 생각했던 저를 딸처럼 아껴주고, 제가 얼마나 사랑받는 사람인지 매일 느끼게 해주는 사람"이라고 소개했다. 이어 "함께 있으면 마음이 편안해지고 든든한 좋은 사람을 만났다"고 했다. 유정은 지난 1년 동안 결혼을 준비해 왔다.유정은 팬들이 건넨 "이제는 좋은 사람 만나서 더 행복했으면 좋겠다"는 응원이 오래 마음에 남아 있었다고 했다. 그는 "그 응원 덕분에 저도 새로운 삶의 페이지를 용기 내어 시작할 수 있게 된 것 같다"며 "5년 전 새로운 시작을 응원해 주셨던 것처럼 이번에도 따뜻한 마음으로 저의 새로운 인생을 응원해 주신다면 정말 감사하겠다"고 전했다. 이어 "저 역시 지금처럼 성실하게 살아가며 더 좋은 모습으로 여러분을 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.유정은 2014년 라붐으로 데뷔해 리더로 활동했다. 2021년 9월 소속사와 7년 간의 전속계약이 끝나자 재계약하지 않고 팀을 떠났다. 당시 유정은 "라붐 리더로서의 삶은 이제 마침표를 찍고 새로운 도전으로 계속 나아갈 예정"이라고 밝혔다. 나머지 멤버들은 재계약해 4인조로 활동을 이어갔다.탈퇴 이후 방송 진행자로 활동해 온 유정은 결혼 후에도 방송 활동을 이어갈 예정이다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)