3분기 반도체 대기업 공고 102% 증가…경력직은 157% 늘어

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▲ 3분기 반도체 대기업 공고 102% 증가

인공지능(AI)·데이터 기반 HR테크 플랫폼 잡코리아는 올해 3분기 반도체·디스플레이 업종 대기업의 채용 공고가 지난해 동기보다 102% 늘어난 것으로 집계됐다고 8일 밝혔습니다.이는 대기업 계열사·자회사의 공고를 포함한 것으로, 이들 공고의 누적 조회수도 64% 증가한 것으로 나타났습니다.특히 반도체 대기업의 경력직 공고는 전년 동기 대비 157% 늘어 신입 공고 증가율(55%)을 크게 웃돌았습니다.AI 메모리 수요가 커지면서 기업들이 실무에 바로 투입할 수 있는 인력 확보에 무게를 두는 것으로 잡코리아는 해석했습니다.다른 업종에서도 채용 움직임이 활발했습니다.물류·운송 업종의 대기업 공고는 전년 동기 대비 130% 늘었습니다.이커머스 물류 기업을 중심으로 물류센터와 배송 등 현장 인력 채용이 확대된 영향으로 보입니다.이 밖에 제약·바이오(58%), 건설(37%), 자동차·조선·철강·항공(19%) 업종에서도 공고가 증가했습니다.직무별로는 반도체 관련 인력 수요가 뚜렷했습니다.올해 3분기까지 누적 대기업 공고 가운데 반도체 엔지니어 공고는 55% 늘어 전체 증가율을 앞질렀습니다.AI/ML(머신러닝) 엔지니어(50%), 공정 엔지니어(39%) 공고도 큰 폭으로 증가했습니다.반면 웹 개발자와 클라우드 엔지니어, 앱 개발자 공고는 지난해보다 줄었습니다.잡코리아 관계자는 "잡코리아는 알바몬, 잡플래닛 등 패밀리 브랜드와 시너지를 내고 AI 기술을 활용한 매칭 서비스를 고도화해 구직자들이 채용 기회를 놓치지 않고 맞는 일자리를 찾을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=잡코리아 운영법인 웍스피어 제공, 연합뉴스)