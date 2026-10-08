서인영, 첫 결혼 축가 린에 미안함…린 "재혼 축가도 불러줄게"

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재혼을 앞둔 가수 서인영이 첫 결혼식에서 축가를 불러준 가수 린에게 미안함을 전했다.지난 7일 서인영의 유튜브 채널 '서인영의 개과천선'에는 서인영이 선배 가수 백지영의 집을 찾는 모습이 담겼다. 과거 서인영은 신인 시절 대기실에서 백지영에게 혼났던 일을 고백했고, 백지영은 서인영이 먹고 싶다고 한 수제비를 직접 끓여주며 과거 일에 대해서 사과했다.이날 서인영은 "(백지영) 언니가 린 언니랑 (쥬얼리 멤버) 정아 언니는 예뻐해서 나도 예쁨 받고 싶었는데 억울했다."고 귀여운 투정을 부렸다. 당시 상황에 대해서 서인영은 "지영 언니가 아끼는 동생이 있는데 나랑 사이가 꼬였고, 언니가 의리 있는 스타일이라서 나를 좋지 않게 본 것"이라고 설명했다.서인영이 기억하는 결정적 장면은 대기실이었다. 서인영이 린을 만나러 린과 백지영이 함께 쓰던 대기실에 들어갔다가 린과 큰 소리로 웃으며 떠들었고, 백지영이 참다못해 "서인영 네가 이러고 있을 때가 아닌 것 같은데"라는 말을 했다는 것. 백지영은 "지금 보면 착하고 여리고 수더분한데 그때는 제대로 대화해 본 적도 없고, 겸손해 보이진 않았다."고 떠올렸다.두 사람은 직접 린에게 전화를 걸어서 당시 상황에 대해 묻기로 했다. 서인영은 린에 대해서 "첫 번째 결혼식 때 축가를 해줬다. 민망해서 연락을 못 하겠다."며 미안해했다. 서인영이 린에게 "언니 나는 이제 또 갈 거야"라고 재혼 소식을 전하자 린은 "언니 불러 그럼"이라고 쿨하게 대답하면서 인영의 이혼 소식에 "마음이 안 좋았다."고 뒤늦게 털어놨다.서인영은 올 하반기 6세 연상의 사업가와 재혼을 앞두고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)