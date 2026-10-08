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에이티즈, 'BAD' 신드롬 이후 5개월 만에 컴백…'골든 아워 : 파트 6' 발매

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작성 2026.10.08 08:59 조회수
에이티즈 (사진=게티이미지코리아)

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드와 국내 음악방송에서 큰 성과를 낸 전작에 이어 5개월 만에 새 앨범을 낸다.

소속사 KQ엔터테인먼트는 8일 자정 공식 SNS 채널에 에이티즈의 새 앨범 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)'의 컴백 스포일러 영상을 공개하고, 오는 11월 13일 컴백을 확정했다.

영상은 에이티즈를 상징하는 배를 중심으로 전개된다. 얼어붙은 공간 속 모니터에 비친 배와 그 앞에 놓인 해골, 일상적인 공간에 등장한 거대한 배가 차례로 나온다. 무언가와 충돌한 뒤의 장면들이 이어지고, 마지막에는 거대한 물결 사이로 배가 나아가는 모습이 담겼다.
에이티즈 (사진=게티이미지코리아)
에이티즈 (사진=게티이미지코리아)

영상과 함께 'CRASH TO BEGIN(충돌을 통해 새로운 시작으로)'이라는 문구도 공개됐다. 충돌이 새로운 시작으로 이어진다는 메시지로, 이번 앨범의 방향을 암시하는 것으로 보인다.

에이티즈는 지난 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위에 올랐으며, '빌보드 200' 톱10에 통산 아홉 번째로 진입했다.

타이틀곡 '배드(BAD)'는 국내에서도 장기간 인기를 이어갔다. 에이티즈는 공식 활동을 마친 뒤 음악방송에 출연하지 않았지만, 발매 약 3개월이 지난 9월 SBS '인기가요'에서 2주 연속 1위에 올랐다.

에이티즈의 새 앨범 '골든 아워 : 파트 6'는 11월 13일 오후 2시 발매된다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
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