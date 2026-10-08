에이티즈, 'BAD' 신드롬 이후 5개월 만에 컴백…'골든 아워 : 파트 6' 발매

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드와 국내 음악방송에서 큰 성과를 낸 전작에 이어 5개월 만에 새 앨범을 낸다.소속사 KQ엔터테인먼트는 8일 자정 공식 SNS 채널에 에이티즈의 새 앨범 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)'의 컴백 스포일러 영상을 공개하고, 오는 11월 13일 컴백을 확정했다.영상은 에이티즈를 상징하는 배를 중심으로 전개된다. 얼어붙은 공간 속 모니터에 비친 배와 그 앞에 놓인 해골, 일상적인 공간에 등장한 거대한 배가 차례로 나온다. 무언가와 충돌한 뒤의 장면들이 이어지고, 마지막에는 거대한 물결 사이로 배가 나아가는 모습이 담겼다.영상과 함께 'CRASH TO BEGIN(충돌을 통해 새로운 시작으로)'이라는 문구도 공개됐다. 충돌이 새로운 시작으로 이어진다는 메시지로, 이번 앨범의 방향을 암시하는 것으로 보인다.에이티즈는 지난 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위에 올랐으며, '빌보드 200' 톱10에 통산 아홉 번째로 진입했다.타이틀곡 '배드(BAD)'는 국내에서도 장기간 인기를 이어갔다. 에이티즈는 공식 활동을 마친 뒤 음악방송에 출연하지 않았지만, 발매 약 3개월이 지난 9월 SBS '인기가요'에서 2주 연속 1위에 올랐다.에이티즈의 새 앨범 '골든 아워 : 파트 6'는 11월 13일 오후 2시 발매된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)