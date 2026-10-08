호날두, 메시의 국가대표 은퇴에 찬사…"영원히 남을 역사 만들어"

▲ 아르헨티나 대표팀 떠나는 리오넬 메시

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포르투갈의 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 아르헨티나 축구대표팀에서 은퇴한 '라이벌' 리오넬 메시(39·인터 마이애미)에게 찬사를 보냈습니다.메시는 7일(현지시간) 인스타그램에 장문의 글을 올렸습니다.그는 "어제가 나의 마지막 경기였는데, 벌써 하늘색과 흰색 유니폼을 입는 것이 그립다"고 적었습니다.이어 "기쁨과 함께 슬픔도 있었던 믿기 힘든 여정이었지만, 내가 내디딘 모든 걸음이 그럴 만한 가치가 있었다는 걸 확신한다"고 했습니다.메시는 디에고 마라도나도 언급했습니다.그는 "아르헨티나를 마땅히 있어야 할 자리에 올려놓은, 그리고 내가 늘 말하듯 이곳에서, 또 하늘에서 우리가 내딛는 모든 걸음마다 우리를 도와준 디에고를 잊고 싶지 않다"고 적었습니다.이 게시물에 호날두가 반응했습니다.그는 "레오, 오랜 세월 조국을 위해 뛰며 영원히 남을 역사를 만들었다. 네가 아르헨티나와 함께 이룬 것에 최고의 존경을 보낸다"고 적었습니다.메시와 호날두는 선수 생활 내내 당대 최고 선수 자리를 두고 경쟁해 왔습니다.메시는 전날 아르헨티나 부에노스아이레스에서 8만 5천여 관중이 지켜보는 앞에서 국가대표 은퇴 경기를 치렀습니다.베냉과 평가전에서 1골 2도움을 기록하며 아르헨티나의 3-0 승리에 앞장선 메시는 21년 대표팀 생활을 화려하게 마감했습니다.메시는 주장으로 아르헨티나의 2022 카타르 월드컵 우승과 2021·2024 코파 아메리카 우승을 이끌었습니다.반면 호날두의 국가대표 '말년' 생활은 메시만큼 아름답지는 않습니다.그는 조르즈 제주스 포르투갈 감독과의 갈등 속에 최근 A매치 기간을 소화 중이던 대표팀을 이탈했습니다.(사진=AP, 연합뉴스, 게티이미지)