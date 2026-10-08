뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

호날두, 메시의 국가대표 은퇴에 찬사…"영원히 남을 역사 만들어"

홍석준 기자
작성 2026.10.08 08:20 조회수
호날두, 메시의 국가대표 은퇴에 찬사…"영원히 남을 역사 만들어"
▲ 아르헨티나 대표팀 떠나는 리오넬 메시

포르투갈의 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 아르헨티나 축구대표팀에서 은퇴한 '라이벌' 리오넬 메시(39·인터 마이애미)에게 찬사를 보냈습니다.

메시는 7일(현지시간) 인스타그램에 장문의 글을 올렸습니다.

그는 "어제가 나의 마지막 경기였는데, 벌써 하늘색과 흰색 유니폼을 입는 것이 그립다"고 적었습니다.

이어 "기쁨과 함께 슬픔도 있었던 믿기 힘든 여정이었지만, 내가 내디딘 모든 걸음이 그럴 만한 가치가 있었다는 걸 확신한다"고 했습니다.

메시는 디에고 마라도나도 언급했습니다.

그는 "아르헨티나를 마땅히 있어야 할 자리에 올려놓은, 그리고 내가 늘 말하듯 이곳에서, 또 하늘에서 우리가 내딛는 모든 걸음마다 우리를 도와준 디에고를 잊고 싶지 않다"고 적었습니다.

이 게시물에 호날두가 반응했습니다.

그는 "레오, 오랜 세월 조국을 위해 뛰며 영원히 남을 역사를 만들었다. 네가 아르헨티나와 함께 이룬 것에 최고의 존경을 보낸다"고 적었습니다.

메시와 호날두는 선수 생활 내내 당대 최고 선수 자리를 두고 경쟁해 왔습니다.

크리스티아누 호날두

메시는 전날 아르헨티나 부에노스아이레스에서 8만 5천여 관중이 지켜보는 앞에서 국가대표 은퇴 경기를 치렀습니다.

베냉과 평가전에서 1골 2도움을 기록하며 아르헨티나의 3-0 승리에 앞장선 메시는 21년 대표팀 생활을 화려하게 마감했습니다.

메시는 주장으로 아르헨티나의 2022 카타르 월드컵 우승과 2021·2024 코파 아메리카 우승을 이끌었습니다.

반면 호날두의 국가대표 '말년' 생활은 메시만큼 아름답지는 않습니다.

그는 조르즈 제주스 포르투갈 감독과의 갈등 속에 최근 A매치 기간을 소화 중이던 대표팀을 이탈했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스, 게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지