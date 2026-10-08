"수용 불가" 25번 거절당한 임산부, 150㎞ 날아가 분만

▲ 예수병원 응급의료센터

경기 안성에 거주하는 임신 35주차 임산부가 전국 25개 병원에서 수용이 어렵다는 답변을 받은 뒤 전북 전주까지 헬기로 이송돼 무사히 출산했습니다.오늘(8일) 전주예수병원에 따르면 지난 1일 오전 2시 7분 안성시에서 임신 35주차 임산부 A(30대) 씨가 '양수가 흐른다'며 119에 신고했습니다.구급대원은 조기 양막 파수로 조산 및 태아 감염 위험이 높다고 판단해 A 씨를 수용할 병원을 찾았습니다.하지만 고위험 산모·신생아 통합치료센터 지원사업을 운영하는 병원을 비롯해 경기와 서울, 충청 등 25개 병원에 문의했으나 모두 수용하기 어렵다는 답변을 받았습니다.고위험 임산부의 분만과 신생아 집중 치료를 동시에 담당할 의료진과 병상을 즉시 확보하기 힘들었기 때문입니다.이후 소방청은 이날 오전 3시 30분 예수병원에 지원을 요청했고, 병원 측은 A 씨 수용 결정을 내렸습니다.A 씨는 소방헬기를 타고 오전 5시 16분 150㎞가량 예수병원에 도착해 무사히 분만했습니다.수술을 집도한 홍상기 예수병원 산부인과 과장은 "산부인과와 소아청소년과, 마취통증의학과 등이 긴밀히 협진해 산모와 아기 모두의 생명을 지켰다"며 "예수병원은 앞으로도 어떠한 위기 상황에서든 생명을 살리는 사명에 충실할 것"이라고 말했습니다.(사진=예수병원 제공, 연합뉴스)