"인간이면 필즈상"…오픈AI 300여 개 난제 풀이에 수학계 긴장

▲ AI 오픈AI 챗GPT

수학자들이 오랜 시간 고심해 오던 난제를 비롯해 수백 개의 문제를 인공지능(AI)이 단번에 풀어내면서 수학계가 충격에 빠졌습니다.미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 7일(현지시간) 오픈AI가 대수학과 수리논리학 등 여러 분야에 걸친 수학 문제 300여 개에 대한 새 풀이를 일반에 공개했다고 보도했습니다.이 가운데는 준리만 가설 증명을 포함해 수학계의 대표적인 난제인 '밀레니엄 프라이즈 문제' 5개 가운데 3개에 대한 진전된 내용도 담겼습니다.앨릭스 콘토로비치 럿거스대 석좌교수는 준리만 가설 증명을 두고 "만약 인간이 이 일을 해냈다면 의문의 여지없이 즉시 필즈상을 받았을 것"이라고 평하기도 했습니다.수학계는 AI의 도전에 동요하고 있습니다.이주 초 오픈AI가 대량으로 수학 증명을 쏟아낼 것이라는 소문이 돌자 수학자들은 자신들의 연구 결과를 이보다 빨리 내놓기 위해 앞다퉈 발표했습니다.그간 학계는 AI의 난제 도전에 부정적인 입장을 밝혀왔습니다.지난달 오픈AI가 100만 달러의 상금이 걸렸던 '나비에-스토크스 문제'를 풀어낸 사실을 공개하자, 필즈상 수상자 25명이 공개서한을 내고 AI의 수학 풀이는 수학이라는 학문의 본래 목적을 훼손할 위험이 있다고 경고했습니다.프린스턴 고등연구소는 "수학에 대한 인간의 이해가 가장 중요하다"며 "이제는 프롬프트를 입력한 인간조차 이해하거나 검증할 수 없는 상황에서 AI가 수학적 논증을 내놓고 있다"고 지적했습니다.또 다른 이의 기존 연구를 무단 학습하거나 수학계 일반에 공개되지 않은 자체 모델을 활용해 난제에 도전한다는 점도 문제점으로 꼽혔습니다.이에 오픈AI는 저명 수학자가 포함된 독립자문위원회를 세웠고, AI로 수학적 이해를 지원하는 방법을 찾겠다고 했습니다.다만, 고등 수학 문제를 자체 AI 모델로 테스트하는 것을 중단해 달라는 수학계의 요청은 거부하며 "해당 분야를 발전시킬 도구 개발을 가속하는 데 있어 매우 중요하다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)