"새로운 숙박 모델"…일본 홋카이도서 컨테이너형 호텔 확산

▲ 펑크추얼이 운영하는 일본 홋카이도 비호로초의 컨테이너형 호텔

일본 홋카이도에서 초기 투자비와 인건비를 줄일 수 있는 '컨테이너형 호텔'이 새로운 숙박 모델로 주목받고 있습니다.과거 공사장 임시 숙소 등으로 쓰이던 컨테이너가 최근 자연 친화적인 프라이빗 숙박 공간으로 탈바꿈하며 빠르게 늘어나는 추세입니다.7일 니혼게이자이신문에 따르면 고치현에 본사를 둔 기업 '펑크추얼'은 오는 10일 홋카이도 비호로초에 사우나를 갖춘 컨테이너 호텔을 시범 개장합니다.주변의 풍부한 자연환경을 활용해 야외 레저 관광객을 유치하고, 단순 경유지에 불과했던 비호로초의 체류 가치를 높인다는 구상입니다.이 호텔은 야간 무인 운영과 셀프 체크인 시스템을 도입해 인건비를 대폭 줄입니다.바비큐와 음료, 사우나 이용이 모두 포함된 패키지로 판매할 예정입니다.시범 운영 기간에는 1인당 5천 엔(4만3천 원) 정도를 받고 있지만, 내년 4월 정식 개장 후 1박 요금은 1만8천∼2만 엔으로 설정됩니다.인근에 공유 업무 공간도 마련해 장기 체류자도 수용합니다.설비업체 다카하시공업도 2022년부터 홋카이도 나카시베쓰초에서 무인 컨테이너 호텔을 운영 중입니다.코로나19 사태 당시 구시로시 인근 기업들의 지사와 영업소가 대거 폐쇄되면서, 홋카이도 동부 지역을 오가는 출장객의 숙박 수요가 오히려 늘어난 점이 호재로 작용했습니다.이에 힘입어 이 호텔의 지난해 평균 가동률은 약 65%를 기록하며 순항하고 있습니다.컨테이너 1동 건립비는 약 2천만 엔으로, 수요 변화에 따라 다른 지역으로 이설할 수 있는 것이 강점입니다.다카하시공업의 지난해 호텔 사업 매출은 전년 대비 25% 증가한 4천400만 엔을 기록했습니다.셀프 체크인 시스템에 청소·관리 업무를 외주화해 전담 인력을 1명으로 최소화함으로써 본업인 건축업 대비 높은 이익률을 거두고 있습니다.회사는 라피더스와 대형 데이터센터가 들어서는 홋카이도 지토세·도마코마이 지역으로 사업 확장을 검토하고 있습니다.(사진=펑크추얼 제공, 연합뉴스)