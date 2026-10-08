"어깨 부딪혀서" 일면식 없는 70대 살해한 20대 남성 구속

▲ 서울북부지방법원

서울 강북구 주택에서 일면식 없는 70대 남성을 살해한 혐의를 받는 20대 남성이 구속됐습니다.서울북부지법 박사랑 영장전담 부장판사는 살인 혐의를 받는 20대 남성 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 7일 오전 10시 30분부터 진행한 뒤 구속영장을 발부했습니다.박 부장판사는 "증거인멸 염려, 도망할 염려가 있다"고 밝혔습니다.A씨는 이날 영장실질심사에 출석하지 않았습니다.A씨는 지난 3일 오후 11시 서울 강북구 번동 한 주택에서 거주자인 70대 남성 B씨의 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받습니다.경찰은 B씨가 연락이 닿지 않는다는 신고를 접수해 소재를 찾다 4일 오후 7시쯤 자택에서 숨진 B씨를 발견했습니다.경찰은 현장 주변의 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A씨를 피의자로 특정하고 5일 새벽 1시 긴급체포했습니다.A씨는 사건 당일 귀가하는 B씨를 뒤따라가 범행한 것으로 조사됐습니다.A씨는 경찰 조사에서 B씨와 길에서 어깨가 부딪혀 항의하러 찾아갔다가 우발적으로 살해했다는 취지로 진술했습니다.다만 경찰이 CCTV 등을 분석한 결과 B씨가 귀가하는 길에 다른 사람과 부딪히는 모습은 포착되지 않은 것으로 파악됐습니다.A씨와 B씨는 서로 알던 사이는 아닌 것으로 조사됐습니다.경찰은 A씨를 상대로 범행 동기를 조사 중입니다.(사진=연합뉴스)