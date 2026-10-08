[날씨] '한로' 맞아 쌀쌀한 아침…큰 일교차 주의

찬 이슬이 맺히기 시작한다는 절기 한로답게 오늘(8일)도 아침 공기가 차갑습니다.



현재 대관령이 1.7도, 제천이 3.7도 등 보시는 것처럼 일부 내륙 지역은 기온이 한자릿수로 떨어져 있어 서리가 내리거나 물이 오는 곳이 있을 수 있어 농작물 피해 없도록 유의하셔야겠고요.



현재 서울 기온 11.8도 가리키며 어제 아침만큼 쌀쌀합니다.



이렇듯 아침에는 서늘하지만 오늘을 비롯해 한글날 연휴까지 한낮에는 25도 안팎까지 오르며 다소 덥게 느껴질 수 있겠습니다.



하루에도 두 계절을 오가는 만큼 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑겠고 대기가 건조하겠습니다.



현재 기온 춘천 6.4도, 대구 9.5도로 시작하고 있고요, 오늘 한낮에 서울이 24도, 대구 25도, 광주 26도 예상됩니다.



주말에는 남부와 제주에, 다음 주 화요일에는 중부지방에 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)