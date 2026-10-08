뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.10.08 06:16 조회수
PIP 닫기
1. "병역특례 궁극적 폐지 목표…우리 대응에 북한 당황"

강신철 국방부 장관이 예술 체육 분야 병역 특례 제도를 "점진적으로 축소해 궁극적으로 폐지하는 것이 목표"라고 밝혔습니다. 지뢰 폭발 사건과 관련해 북한이 우리 군 최종 조사 결과 발표 하루 뒤에 성명을 낸 것은 북한이 당황한 거라고 평가했습니다.

2. 누리호 5차 발사 성공…위성 14기 우주로

순수 우리 기술로 개발한 누리호의 5번째 발사가 성공적으로 마무리됐습니다. 주 탑재 위성인 군집위성 5기를 포함해 위성 14기를 동시에 우주로 보냈습니다.

3. 순복음교회 "85만 명 정보 유출"…수사의뢰 검토

여의도순복음교회가 교인 85만 명의 개인정보가 유출된 정황이 있다며 공식 사과했습니다. 여의도순복음교회와 사랑의교회는 수사 의뢰를 검토하고 있습니다.

4. "한국 내 정치 역학…알래스카 사업 완수"

밴스 미국 부통령이 알래스카 LNG 사업과 관련해 한국 내 '정치 역학'을 불확실성의 한 요인으로 거론했습니다. 그러면서 한국의 현 정부든 차기 정부든 상관없이 어떻게 해서든 사업을 완수하겠다고 밝혔습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지