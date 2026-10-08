1. "병역특례 궁극적 폐지 목표…우리 대응에 북한 당황"



강신철 국방부 장관이 예술 체육 분야 병역 특례 제도를 "점진적으로 축소해 궁극적으로 폐지하는 것이 목표"라고 밝혔습니다. 지뢰 폭발 사건과 관련해 북한이 우리 군 최종 조사 결과 발표 하루 뒤에 성명을 낸 것은 북한이 당황한 거라고 평가했습니다.



2. 누리호 5차 발사 성공…위성 14기 우주로



순수 우리 기술로 개발한 누리호의 5번째 발사가 성공적으로 마무리됐습니다. 주 탑재 위성인 군집위성 5기를 포함해 위성 14기를 동시에 우주로 보냈습니다.



3. 순복음교회 "85만 명 정보 유출"…수사의뢰 검토



여의도순복음교회가 교인 85만 명의 개인정보가 유출된 정황이 있다며 공식 사과했습니다. 여의도순복음교회와 사랑의교회는 수사 의뢰를 검토하고 있습니다.



4. "한국 내 정치 역학…알래스카 사업 완수"



밴스 미국 부통령이 알래스카 LNG 사업과 관련해 한국 내 '정치 역학'을 불확실성의 한 요인으로 거론했습니다. 그러면서 한국의 현 정부든 차기 정부든 상관없이 어떻게 해서든 사업을 완수하겠다고 밝혔습니다.