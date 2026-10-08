벌써부터 경쟁 나선 편의점들…줄줄이 팔린다

마지막 알찬뉴스입니다.



겨울 먹거리 경쟁인데요.



요즘 아침이면 정말 쌀쌀하죠.



이렇게 날씨가 추워지면 어묵이나 군고구마 같은 음식들이 떠오르는데요.



편의점들도 벌써부터 겨울 먹거리 경쟁에 나서고 있습니다.



편의점 업계에서는 지난해보다 판매 시기를 앞당겨 겨울 먹거리 판매에 들어갔습니다.



이거 심지어 잘 팔린대요.



이달 1일부터 5일까지 한 편의점의 즉석 어묵 매출이 직전 주보다 60% 늘었고 군고구마는 50% 증가했습니다.



다른 편의점에서는 핫팩의 매출이 무려 1,500% 가까이 증가했습니다.



또 어묵과 군고구마 각각 163%, 86% 늘었다고 하네요.



업계는 따뜻하게 바로 먹는 간식뿐 아니라 겨울철 디저트 상품도 잇따라 선보이며 이른 겨울 수요 잡기에 나서고 있습니다.



오늘 아침도 꽤 쌀쌀하거든요.



따뜻한 외투 하나 챙겨서 출근하시고 감기 조심하시기 바라겠습니다.



지금까지 알찬뉴스 전해드렸습니다.