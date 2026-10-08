뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

벌써부터 경쟁 나선 편의점들…줄줄이 팔린다

이강 기자
작성 2026.10.08 07:48 조회수
PIP 닫기
마지막 알찬뉴스입니다.

겨울 먹거리 경쟁인데요.

요즘 아침이면 정말 쌀쌀하죠.

이렇게 날씨가 추워지면 어묵이나 군고구마 같은 음식들이 떠오르는데요.

편의점들도 벌써부터 겨울 먹거리 경쟁에 나서고 있습니다.

편의점 업계에서는 지난해보다 판매 시기를 앞당겨 겨울 먹거리 판매에 들어갔습니다.

이거 심지어 잘 팔린대요.

이달 1일부터 5일까지 한 편의점의 즉석 어묵 매출이 직전 주보다 60% 늘었고 군고구마는 50% 증가했습니다.

다른 편의점에서는 핫팩의 매출이 무려 1,500% 가까이 증가했습니다.

또 어묵과 군고구마 각각 163%, 86% 늘었다고 하네요.

업계는 따뜻하게 바로 먹는 간식뿐 아니라 겨울철 디저트 상품도 잇따라 선보이며 이른 겨울 수요 잡기에 나서고 있습니다.

오늘 아침도 꽤 쌀쌀하거든요.

따뜻한 외투 하나 챙겨서 출근하시고 감기 조심하시기 바라겠습니다.

지금까지 알찬뉴스 전해드렸습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지