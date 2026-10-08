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"울음소리 죄송" 며칠 뒤…아기 엄마 감동한 이유

이강 기자
작성 2026.10.08 07:38 수정 2026.10.08 09:12 조회수
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이번 핫토픽은요.

'아기 울음소리 죄송'입니다.

한 부모가 아기의 울음소리가 불편을 줄까 봐 걱정해서 이웃들에게 손편지 또 선물을 돌렸다고 합니다.

그리고 이에 이웃들도 답례품으로 화답했다는데요.

훈훈한 이야기 전해드리겠습니다.

최근 SNS에서는 산후조리원에서 집으로 돌아온 지 한 달여 된 아기 엄마가 이웃들에게 전달할 선물을 준비하는 모습이 화제를 모았습니다.

밤낮없이 우는 신생아 때문에 이웃들에게 미안한 마음이 컸던 아기 엄마 직접 이렇게 손편지를 쓰고 작은 선물까지 마련해서 이웃들에게 전달을 했다는 거예요.

이후 며칠 뒤 이번엔 아기 엄마의 집 문 앞에 이렇게 물건들이 하나둘 쌓이기 시작했습니다.

바로 이웃들이 놓고 간 답례품들입니다.

아기 엄마는 '아이가 울 때마다 이웃들에게 피해가 될까 미안하고 조마조마했던 마음이었는데 이런 이웃들의 배려 또 응원 덕분에 위로와 용기로 바뀌었다'라고 전했습니다.

이어 따뜻한 마음을 전해준 이웃들과 응원을 보내준 누리꾼들에게 감사의 뜻을 밝혔는데요.

이런 소식들 보면 아직 세상은 살 만한 것 같습니다.

(화면출처 : 인스타그램 kanghadaa)
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