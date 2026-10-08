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여자배구 7개 구단 사령탑들 당찬 '출사표'

편광현 기자
작성 2026.10.08 07:57 조회수
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새 시즌을 앞두고 미디어데이 행사에 나선 여자배구 7개 구단이 치열한 순위 경쟁을 예고했습니다.

새 시즌을 앞둔 사령탑들은 당찬 출사표를 던졌는데요.

[이영택/GS칼텍스 감독 : 여자 배구에 2연패 팀이 없는 것으로 알고 있습니다. 저희가 한번 도전해보도록 하겠습니다.]

[강성형/현대건설 감독 : 올해 잘해서 저 위쪽으로 한번 올라가 보겠습니다.]

지난주 공식 창단식을 가진 신생팀 숲 수퍼스의 김세진 감독은 기죽지 않는 배구를 보여주겠다며 강팀들에게 재치 있는 경고를 보냈습니다.

[김세진/SOOP 감독 : 저 팀 참 쉽지 않구나, 무서운 팀이구나라는 느낌을 좀 받을 수 있게 '숲게'(쉽게) 봤다가 큰 코 다친다고 쓰여있습니다.]

아시안게임을 마치고 이제는 적으로 만난 대표팀 선수들도 뜨거운 경쟁을 예고했습니다.

[김다인/현대건설 : 재밌는 배구 보여드릴테니까 많이 보러 와주셨으면 좋겠습니다.]

[강소휘/한국도로공사 : 이번 시즌은 정말 한번 불태워 보겠습니다.]

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박정삼)
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