프로야구 롯데 선수 16명 대거 방출…투수 정성종·최충연 등

▲ 롯데에서 방출된 정성종

올해로 9년 연속 포스트시즌 진출에 실패한 프로야구 롯데 자이언츠가 16명의 선수를 방출했습니다.롯데 구단은 오늘(7일) 정성종과 최충연을 비롯한 투수 8명과 이인한과 엄장윤을 비롯한 야수 8명에게 방출을 통보했다고 밝혔습니다.정성종은 2018년 롯데에 입단해 주로 불펜에서 뛰던 선수입니다.프로 통산 성적은 73경기 1승 3패 1홀드 평균자책점 5.76이며, 올해는 1군에 한 경기도 등판하지 않았습니다.2차 드래프트를 통해 지난해 롯데 유니폼을 입은 최충연은 올해 1군 1경기에 등판, 1이닝 2실점만 남기고 2군에만 머물렀습니다.프로 통산 성적은 199경기 5승 19패 9세이브 23홀드 평균자책점 6.14입니다.외야수 이인한은 1군 통산 9경기 타율 0.500(4타수 2안타) 2타점을 남기고 팀을 떠납니다.▲ 투수(8명): 정성종 최충연 석상호 박로건 조경민 박성준 손준이 전하원▲ 야수(8명): 이인한 엄장윤 윤수녕 김현도 배인혁 박지훈 김호범 이정민(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)