11년 만에 차이나오픈 출전한 조코비치, 올해 첫 우승

▲ 우승 트로피에 입 맞추는 조코비치

노바크 조코비치(11위·세르비아)가 11년 만에 출전한 남자프로테니스(ATP) 투어 차이나오픈에서 올해 첫 우승을 차지했습니다.조코비치는 어제(6일) 중국 베이징에서 열린 대회 남자 단식 결승에서 앨릭스 디미노어(9위·호주)에게 기권승 했습니다.첫 세트를 7-6<7-3>으로 따낸 조코비치는 2세트 0-1에서 디미노어가 사타구니 부위에 통증을 호소하며 기권하면서 우승을 확정했습니다.조코비치는 11년 만에 차이나오픈 통산 7번째 정상에 올랐습니다.그는 2015년 대회에서 우승한 것을 마지막으로 한동안 이 대회에 출전하지 않았습니다.조코비치는 자신이 보유한 차이나오픈 최다 연승 기록을 34경기로 연장했습니다.그는 이 대회에서 한 번도 안 졌습니다.또 ATP 투어 통산 102번째 우승을 달성했습니다.은퇴한 로저 페더러(스위스·103회)의 기록에 1회 차로 다가섰습니다.오픈 시대 최다 우승 기록은 지미 코너스(미국)가 보유한 109횝니다.내림세가 뚜렷해진 39세 조코비치의 올해 첫 우승이기도 합니다.그는 올해 호주오픈 결승에서 카를로스 알카라스(3위·스페인)에게 패한 뒤 어느 대회에서도 결승에 오르지 못했습니다.조코비치는 이번 대회 8강에서 US오픈 챔피언인 1번 시드 알렉산더 츠베레프(2위·독일)를 꺾었고 4강에서는 다닐 메드베데프(6위·러시아)가 공으로 관중을 맞혀 실격되면서 결승에 올랐습니다.조코비치가 한 대회에서 톱10 선수 3명을 꺾은 건 3년 만입니다.조코비치는 "올해는 신체적, 건강상 문제가 많아 꽤 힘들었다"며 "몸 상태가 좋고 공을 잘 치면 아직 최고 수준에서 경쟁할 수 있다는 걸 안다"라고 말했습니다.이어 "나는 항상 자신에게 기대가 크고, 특히 한 번도 진 적 없는 이곳 베이징에서는 늘 트로피를 든 내 모습을 상상한다"면서도 "물론, 요즘 현실은 조금 다르다는 것도 알고 있었다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)