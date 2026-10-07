'아시안게임 금메달리스트' 여서정, 전국체전 여자 도마 개인종합 우승

▲ 지난달 24일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 도마 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 여서정이 태극기를 들고 기뻐하고 있다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 도마 금메달리스트 여서정(제천시청)이 전국체전에서도 금빛 연기를 펼쳤습니다.여서정은 오늘(7일) 제주 한라체육관에서 열린 제107회 전국체육대회 기계체조 여자 일반부 개인종합에서 52.966점을 받아 정상에 올랐습니다.그는 주 종목인 도마에서 14.533점, 이단평행봉에서 12.733점, 평균대에서 12.600점, 마루운동에서 13.100점을 받았습니다.임수민(제천시청)이 50.800점으로 은메달, 현진주(제주삼다수)가 50.767점으로 동메달을 따냈습니다.여자 개인종합은 도마와 이단평행봉, 평균대, 마루운동 등 4개 종목 점수를 합산해 순위를 가립니다.여서정은 지난달 24일 아이치·나고야 아시안게임 여자 도마 결선에서 우승해 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만에 개인 통산 두 번째 아시안게임 금메달을 목에 걸었습니다.아시안게임에 출전한 신솔이(강원특별자치도체육회)는 50.466점으로 4위, 이윤서(경북도청)는 49.634점으로 5위를 차지했습니다.아시안게임 여자 평균대에서 금메달을 딴 황서현(인천체고)은 여자 18세 이하부 개인종합에서 49.634점을 받아 박나영(51.667점·경기체고)에 이어 2위를 차지했습니다.여자 종목별 결승은 모레 같은 장소에서 열립니다.