뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

여자농구 BNK, 삼성생명 대파하고 컵대회 2승 1패

편광현 기자
작성 2026.10.07 22:00 조회수
여자농구 BNK, 삼성생명 대파하고 컵대회 2승 1패
▲ BNK 변소정

여자프로농구 부산 BNK가 2026 박신자컵에서 용인 삼성생명을 완파하고 조별리그에서 두 번째 승리를 거뒀습니다.

BNK는 오늘(7일) 충북 청주체육관에서 열린 대회 A조 조별리그 경기에서 변소정(16점)과 바네사 데 헤수스(15점)를 앞세워 삼성생명을 91-56으로 꺾었습니다.

BNK는 2승 1패가 돼 청주 KB와 함께 A조 2위로 올라섰습니다.

BNK는 헤수스가 3점 슛 3개, 변소정이 2개를 터트리는 등 모두 13개의 3점 슛을 림에 꽂아 넣었습니다.

리바운드 싸움에서도 김소니아가 9개를 잡아내는 등 38-24로 앞섰습니다.

삼성생명은 이예나만 11점을 넣었을 뿐 나머지 선수들은 한 자릿수 득점에 그쳤습니다.

1승 3패의 삼성생명은 조 4위로 밀렸습니다.

앞서 열린 A조 경기에서는 후지쓰(일본)가 칼튼대(캐나다)를 82-48로 여유있게 따돌리고 3연승으로 조 1위를 달렸습니다.

B조에서는 빅토리아(호주)가 울란바타르(몽골)를 87-83으로 꺾고 1승 2패가 됐습니다.

울란바타르는 3연패를 당했습니다.

◇ 2026 KB국민은행 박신자컵 전적 ▲ A조 후지쓰( 3승) 82(21-11 25-15 12-12 24-10)48 칼튼대(3패) BNK(2승 1패) 91(28-15 23-8 26-13 14-20)56 용인 삼성생명(1승 3패) ▲ B조 빅토리아(1승 2패) 87(21-23 17-20 30-11 19-29)83 울란바타르(3패)

(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지