"다카이치 일 총리, 트럼프에 '북 김정은과 만남 주선' 요청"

▲ 다카이치 사나에 총리

다카이치 사나에 총리가 지난달 미일정상회담에서 도널드 트럼프 대통령에게 북미 정상회담이 성사될 시 북일 정상회담을 주선해달라고 요청했다고 일본 언론이 보도했습니다.7일 아사히신문에 따르면 다카이치 총리는 전날 총리 관저에서 납북 피해자 가족 등과의 면담에서 지난달 미국에서 열린 미일정상회담에서 트럼프 대통령에게 북미 정상회담이 성사될 경우 김정은 북한 국무위원장에게 자신과 만나도록 전해달라고 요청한 것으로 전해졌습니다.아사히는 이런 요청이 김 위원장과 납북 문제에 대해 논의하기 위해서라고 설명했습니다.다카이치 총리는 취임 이후 납북 피해자 문제 해결을 위해 북한 김정은 국무위원장과 정상회담에 나설 의향을 여러 차례 밝혀 왔습니다.전날 면담에는 1977년 납북된 요코타 메구미 씨 남동생인 요코타 다쿠야 씨 등 납북 피해자 가족과 초당파로 구성된 납치구출의원연맹 의원들이 참석해 지난달 미국 방문 결과를 다카이치 총리에게 보고했습니다.의원연맹 소속인 가토 가쓰노부 의원은 면담 후 취재진에 다카이치 총리가 "'미일 정상회담에서 납치 문제에 대한 강력한 지지를 확약받았다'고 말했다"고 전했습니다.한편, 일본 외교부는 최근 중국 외교부가 공식 브리핑에서 다카이치 총리의 직함을 생략하고 이름만 부른 데 대해 중국 측에 항의했습니다.지지통신에 따르면 이날 기타무라 도시히로 일본 외무보도관은 "입장 차이가 있더라도 한 국가의 지도자에게 경의를 표하는 것은 국제 예의상 당연한 일"이라면서 중국 측에 항의했다고 밝혔습니다.앞서 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 지난달 30일 정례 브리핑에서 일본의 핵무기와 원자력 잠수함 보유 논의에 관한 질문에 답변하는 과정에서 다카이치 총리를 '다카이치 사나에'라고 이름으로만 불렀습니다.이후 중국 외교부 홈페이지에 공개된 브리핑 기록에도 총리라는 호칭이 없는 것으로 미뤄 대변인의 말실수는 아닌 것으로 추정됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)