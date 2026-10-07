최원준·레이예스 차례로 202안타…최다 안타 타이기록

▲ 7일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 삼성 라이온즈와 kt wiz의 경기. 5회말 2사 주자 없을 때 kt 최원준이 2루타를 치며 202번째 안타로 단일시즌 최다안타 타이를 기록하고 있다.

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▲ 8월 26일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 롯데 자이언츠와 KIA 타이거즈의 경기. 롯데 레이예스가 6회초 2사 만루에서 2타점 적시타를 치고 있다.

프로야구 한 시즌 최다 안타 경쟁을 주도하는 최원준(kt wiz)과 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)가 차례로 안타 202개를 쳐 최다 안타 타이기록을 세웠습니다.최원준은 오늘(7일) 경기도 수원케이티위즈파크에서 벌어진 삼성 라이온즈와의 홈경기에서 5회 우중간을 가르는 2루타로 202번째 안타를 쳤습니다.레이예스도 부산 사직구장에서 KIA 타이거즈와 치른 홈경기에서 5회 내야 안타로 202번째 안타를 채웠습니다.202안타는 레이예스가 2024년에 수립한 역대 KBO리그 한 시즌 최다 안탑니다.나란히 1번 지명 타자로 출전한 최원준과 레이예스는 무안타로 침묵하다가 약속이나 한 듯이 5회에 안타를 뽑아냈습니다.최원준의 안타는 맞는 순간 장타임을 직감한 타구였습니다.최원준은 200, 201안타 모두 레이예스보다 먼저 쳤습니다.레이예스의 안타에는 행운이 깃들였습니다.KIA 3루수 김도영이 튄 공을 제대로 글러브에 넣지 못했고, 공식 기록원은 기록지에 내야 안타로 기재했습니다.이제 둘은 안타 1개를 더 치면 KBO리그 시즌 최다 안타 신기록의 주인공이 됩니다.kt는 이날 경기를 제외하면 두 경기를 남겼고, 롯데는 4경기를 더 치러야 해 레이예스가 안타 추가 생산에서 훨씬 유리한 고지에 있습니다.(사진=연합뉴스)