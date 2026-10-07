루비오 미국 국무 "이란, 호르무즈 해협 통제력 완전 상실"

▲ 마코 루비오 미국 국무장관

마코 루비오 미국 국무장관이 7일(현지 시간) "이란이 호르무즈 해협에 대한 통제권을 완전히 상실했다"고 말했습니다.로이터·AFP통신 등에 따르면 루비오 장관은 이날 그리스 아테네 방문 중 기자들과 만나 "이란 경제가 완전한 자유 낙하 상태에 있다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "호르무즈 해협은 열려있으며 이곳을 통해 반출되는 석유량은 분쟁 시작 전과 거의 같은 수준"이라고 말했습니다.그러면서 "이란은 핵무기를 보유할 수 없다"며 "치명적인 제재를 받은 이란 경제는 극소수 국가만이 경험해 본 상황에 도달할 것"이라고 강조했습니다.미국이 제3국에 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도의 귀국을 막아달라고 요청했다는 주장과 관련해서는 "질문의 전제가 사실이 아니다"라며 부인했습니다.루비오 장관은 이날 요르고스 게라페트리티스 그리스 외무장관과 회담하고 양국의 법 집행기관 간 새로운 대테러 정보 공유 체계를 발표했습니다.루비오 장관은 "호르무즈 해협과 홍해 상황을 고려할 때 그리스와의 강력한 파트너십이 중요하다"며 "그리스와의 에너지 관계가 새로운 수준에 도달했다"고 말했습니다.게라페트리티스 장관은 "필요할 경우 호르무즈 해협에서 해상 지원과 관련해 미국과 협력할 것"이라고 호응했습니다.이날 아테네 도심에는 그리스 시민 약 2천 명이 모여 루비오 장관의 그리스 방문에 항의하는 시위를 벌였습니다.아이슬란드에 이어 그리스를 찾은 루비오 장관은 포르투갈 리스본을 끝으로 유럽 순방을 마무리할 예정입니다.(사진=게티이미지)