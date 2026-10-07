루비오 미국 국무 "이란, 호르무즈 해협 통제력 완전 상실"

▲ 마코 루비오 미국 국무장관
마코 루비오 미국 국무장관이 7일(현지 시간) "이란이 호르무즈 해협에 대한 통제권을 완전히 상실했다"고 말했습니다.
로이터·AFP통신 등에 따르면 루비오 장관은 이날 그리스 아테네 방문 중 기자들과 만나 "이란 경제가 완전한 자유 낙하 상태에 있다"며 이같이 밝혔습니다.
그는 "호르무즈 해협은 열려있으며 이곳을 통해 반출되는 석유량은 분쟁 시작 전과 거의 같은 수준"이라고 말했습니다.
그러면서 "이란은 핵무기를 보유할 수 없다"며 "치명적인 제재를 받은 이란 경제는 극소수 국가만이 경험해 본 상황에 도달할 것"이라고 강조했습니다.
미국이 제3국에 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도의 귀국을 막아달라고 요청했다는 주장과 관련해서는 "질문의 전제가 사실이 아니다"라며 부인했습니다.
루비오 장관은 이날 요르고스 게라페트리티스 그리스 외무장관과 회담하고 양국의 법 집행기관 간 새로운 대테러 정보 공유 체계를 발표했습니다.
루비오 장관은 "호르무즈 해협과 홍해 상황을 고려할 때 그리스와의 강력한 파트너십이 중요하다"며 "그리스와의 에너지 관계가 새로운 수준에 도달했다"고 말했습니다.
게라페트리티스 장관은 "필요할 경우 호르무즈 해협에서 해상 지원과 관련해 미국과 협력할 것"이라고 호응했습니다.
이날 아테네 도심에는 그리스 시민 약 2천 명이 모여 루비오 장관의 그리스 방문에 항의하는 시위를 벌였습니다.
아이슬란드에 이어 그리스를 찾은 루비오 장관은 포르투갈 리스본을 끝으로 유럽 순방을 마무리할 예정입니다.
(사진=게티이미지)
댓글