[현장출동] '암살자(들)' 논란 가열…"창작의 자유" vs "역사 왜곡"

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 구정우 (성균관대 사회학과 교수), 김민하 (시사평론가)

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영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 식지 않고 있습니다. '창작의 자유'냐 '역사 왜곡'이냐, 양측의 의견이 팽팽히 맞서는 가운데 출연 배우 집 앞에서 규탄 집회까지 벌어지고 경찰이 배우에 대한 신변 보호에 착수했습니다. 경북 구미에서는 영화 상영이 중단되기도 했습니다.



'암살자(들)' 논란의 핵심은 무엇인지, '현장출동'에서 집중적으로 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.