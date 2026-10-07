[이슈빡] "군 면제 보고 뛰었다" 병역특례 '부글부글'…'폐지' 수순?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 김정환 (변호사), 페노 (축구 전문 크리에이터)

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아시안게임은 끝났지만 축구 대표팀에서 비롯된 후폭풍은 더 커지고 있습니다.



"군대 안 갑니다", "군 면제만 보고 뛰었다"는 축구 대표팀은 이번 아시안게임 금메달로 병역특례 혜택을 받게 됐습니다. 그러나 본래 의미가 퇴색한 '시대에 맞지 않는 혜택'이라는 지적이 빗발치면서, 금메달 병역특례 축소·폐지 요구가 거셉니다. 강신철 국방장관도 "점진 축소, 궁극적 폐지가 국방부 목표"라고 밝혔는데요, 여러분은 어떻게 생각하시나요?



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