[날씨/XR] 내일 절기상 '한로'…큰 일교차 주의

오늘(7일)도 고기압의 영향으로 맑고 일교차 큰 날씨가 이어졌습니다.



고기압이 점차 동쪽으로 이동하면서 어제보다 바람의 방향도 상대적으로 온화한 서풍으로 바뀌었는데요.



때문에 오늘 서울의 낮 기온이 25도 가까이 오르면서 낮에 활동량이 많으신 분들은 다소 덥게도 느껴지셨을 것 같습니다.



내일도 오늘과 비슷한 날씨가 이어지겠습니다.



서울의 아침 기온이 12도, 낮 기온이 24도까지 올라 일교차가 무척 크겠습니다.



내일은 절기상 한로입니다.



날이 쌀쌀해지면서 찬 이슬이 맺히기 시작한다는 절기인데요.



이 시기 이슬이 맺히는 건 큰 일교차와도 연관이 깊습니다.



특히 요즘처럼 맑고 바람이 잠잠한 날에는 밤사이 지표면의 열이 그대로 방출되면서 기온이 빠르게 떨어지고요, 낮에는 햇볕에 의해 기온이 크게 오르면서 기온 변화가 무척 큽니다.



어느 때보다 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



내일도 전국이 맑고 대기도 건조하겠습니다.



아침 기온은 춘천이 8도로 오늘과 비슷하게 출발하겠고요, 낮 기온은 서울이 24도, 광주와 대구는 26도까지 오르겠습니다.



다가오는 한글날 연휴에 중부 지방은 맑겠지만, 남부와 제주는 토요일과 일요일 사이 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)