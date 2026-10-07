대표팀 은퇴 경기 '1골 2도움'…끝까지 위대했던 메시

<앵커>



'축구의 신' 리오넬 메시는 아르헨티나 대표팀 은퇴 경기를 치렀습니다. 마지막 경기까지 골과 도움을 기록하고 위대했던 여정을 마무리했습니다.



홍석준 기자가 취재했습니다.



<기자>



메시의 유니폼이 부에노스아이레스 하늘을 수놓은 가운데, 메시는 208번째이자 마지막 A매치로 향하는 버스 안에서부터 뜨거운 눈물을 흘렸습니다.



세 아들과 함께 등장해 벅찬 감정을 참으며 경기를 시작한 메시는, 자신의 등번호를 상징하는 전반 10분, 8만 5천 만원 관중의 기립박수에 힘을 냈습니다.



그리고 지난 22년간 그래왔던 것처럼 화려한 원맨쇼를 펼쳤습니다.



후반 3분 날카로운 코너킥으로 선제골을 도운 데 이어, 13분 뒤 추가 골을 어시스트하더니, 페널티킥으로 통산 126호 골까지 터뜨렸습니다.



3대 0, 마지막 승리로 월드컵과 코파 아메리카 우승 등 환희로 가득 찬 대표팀 생활을 마무리한 메시는 헌정 드론쇼와 함께 마지막 인사를 건넸습니다.



[메시/아르헨티나 축구대표팀 주장 : 그저 여러분을 사랑하고, 정말 많이 그리울 것이라는 말을 전하고 싶습니다. 정말 감사합니다. 사랑합니다!]



일생의 라이벌 호날두는 오늘까지 극명한 대비를 이뤘습니다.



포르투갈 대표팀에서 자진 사퇴한 자신의 행동에 대해 사과하면서도 "감독이 약속을 어겼기 때문"이라고 화살을 돌렸고, 대표팀 은퇴설에도 분명히 선을 그었습니다.



(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 한흥수, 영상출처 : 유튜브 'ge tv')