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AI '모의 해킹' 해보니…개인정보 탈취, 보고서까지 '6분'

박재현 기자
작성 2026.10.07 20:21 조회수
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<앵커>

최근 금융권 해킹 공격에 이용된 걸로 알려진 AI 도구, '아르텍스'로 저희가 해킹 실험을 해봤습니다. 이 AI 도구가 개인정보를 탈취하고 보고서까지 내놓는 데 걸린 시간은 단 6분에 불과했습니다.

박재현 기자가 취재했습니다.

<기자>

인터넷이 연결되지 않은 폐쇄 환경에 가상으로 금융기관 서버를 만들었습니다.

그리고 최신 금융권 해킹 도구로 알려진 AI 에이전트 '아르텍스'에 지시 사항을 입력했습니다.

"인증 없이 데이터베이스에 접근할 수 있는 취약점을 찾아달라"는 게 전부였습니다.

고사양의 개인용 PC 수준으로 아르텍스가 취약점을 찾아내는 데 걸린 시간은 단 6분.

서버에 숨겨놨던 가상 개인정보 100개가 그대로 노출됐습니다.

[류석준/숭실대 AI안전성연구센터 연구원 : 가설하고 증명하고 보고서까지 출력하는 데 6분밖에 안 걸립니다.]

이처럼 AI가 보안 취약점을 찾아내는 능력과 속도가 향상되면서, 국제 보안 협의체는 올해 발견될 소프트웨어 취약점들이 연초 예상보다 50% 가까이 늘어날 걸로 예상했습니다.

[셰인 헌틀리/구글 위협 인텔리전스 그룹 CTO : 공격자들은 모든 취약점을 언제든지 탐색할 수 있습니다. 인력의 제한을 받지 않기 때문입니다. 가능한 모든 공격을 시도할 수 있게 됩니다.]

급증하는 AI 해킹에 방어에도 AI를 사용해야 하는 상황은 이제 불가피해졌습니다.

사이버 보안 AI 에이전트에게 앞서 실험 때와 같은 폐쇄 환경에서 같은 내용의 지시를 내려봤습니다.

곧바로 허점을 발견하고는 보완해야 할 내용과 방법을 구체적으로 알려줍니다.

보안에 크게 투자하기 어려운 작은 기업들도 AI를 이용하면 미리 취약점을 찾고 방어할 수 있다는 겁니다.

[최대선/숭실대 AI안전성연구센터장(AI대학장) : 공격 능력이 보편화된 것과 똑같이 방어 능력도 보편화될 수 있고 누구나 접근 가능한 기술 내지는 수단이라고 생각합니다. 앞으로는 AI를 활용한 방어를 적극적으로….]

기업들이 발견된 취약점을 더 적극적으로 외부에 공유하고 활용하도록 해 함께 방어 능력을 높여야 한다는 주장도 제기되고 있습니다.

(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 조수인, 화면제공 : 과기정통부)
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