김혜경 여사 "장애 유무 관계없이 누구나 문화·일상 누려야"

▲ 김혜경 여사가 7일 인천광역시 국립세계문자박물관에서 열린 '훈맹정음' 100주년 특별전 개막식에서 축사를 하고 있다.

이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 한글날을 이틀 앞둔 오늘(7일) 한글 점자 '훈맹정음' 반포 100주년 기념 전시장을 찾았습니다.김 여사는 이날 인천 연수구에 있는 국립세계문자박물관에서 열린 특별전 '점에서 세상으로: 훈맹정음 100주년' 개막행사에서 "훈맹정음이 품은 따뜻한 사랑을 느끼고 어둠을 밝힌 100년의 빛을 함께 되새기는 뜻깊은 시간이 되면 좋겠다"고 말했습니다.김 여사는 "100년 전, 송암 박두성 선생님은 여섯 개의 점으로 누구나 우리말을 읽고 쓸 수 있는 '훈맹정음'을 세상에 선보였다"며 "모든 국민이 세상과 자유롭게 소통할 수 있도록 점자 한 자 한 자에 온 생을 바친 헌신에 깊은 감사를 전한다"고 언급했습니다.이어 "볼 수 없다고 해서 배움과 소통의 기쁨조차 빼앗겨서는 안 된다는 송암 선생의 진심은 세종대왕이 만백성을 아끼는 마음으로 훈민정음을 지은 정신과 맞닿아 있다"고 강조했습니다.김 여사는 전시를 준비한 각 기관의 관계자, 송암 박두성 선생 후손 등에게 감사의 뜻을 표하고, 훈맹정음 탄생 100주년과 특별전 개막을 거듭 축하했습니다.이후 김 여사는 시각장애 특수학교인 인천혜광학교 학생들과 특별전을 관람했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔습니다.김 여사는 시각장애 학생들이 편안하게 이동할 수 있도록 손과 팔꿈치를 내어주고, 학생들과 보폭을 맞춰 천천히 전시를 둘러봤고 학생들에게 전시물과 주변 상황을 설명해주기도 했습니다.김 여사는 관람을 마친 뒤 "지난 100년 동안 한글 점자가 밝혀온 길을 이어 장애 유무와 관계없이 누구나 배우고 소통하며 문화와 일상을 함께 누리는 사회로 한 걸음 더 나아가기를 바란다"고 말했다고 안 부대변인은 전했습니다.(사진=연합뉴스)