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민주노총, 사회적 대화 복귀 표결 무산…대의원 과반 미달

최승훈 기자
작성 2026.10.07 17:21 조회수
민주노총, 사회적 대화 복귀 표결 무산…대의원 과반 미달
▲ 7일 오후 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 전국민주노동조합총연맹 제85차 임시대의원대회에서 민주노총 양경수 위원장(오른쪽)이 성원 보고 후 의사봉을 두드리고 있다. 왼쪽은 민주노총 엄미경 사무총장 직무대행.

전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 사회적 대화 복귀 여부에 대한 대의원 표결에 나섰지만, 재적 대의원 과반에 미달하며 투표가 무산됐습니다.

민주노총은 오늘(7일) 경기 고양시 일산 킨텍스에서 제85차 임시대의원대회를 열고, '사회적 교섭 추진 건'을 논의했습니다.

약 3시간의 찬반 토론 후에 양경수 민주노총 위원장이 재적 대의원을 확인했지만, 전체 1,766명 중 790명만 자리를 지키며 표결 절차에 돌입하지 못했습니다.

애초 임시대의원대회 시작 전에는 1,061명이 참석했지만, 찬반 토론이 충분히 이뤄지지 못했다는 이유로 대의원 250여 명이 자리를 떠났고 결국 투표를 위한 재적 대의원 과반을 채우지 못했습니다.

양 위원장은 "이 문제는 지금 시기에 반드시 매듭지어야 한다"며 조만간 온라인 대의원대회 소집 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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