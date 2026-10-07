[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김대진 한국항공우주연구원 터보펌프팀장, 서동균 SBS 기자
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● 이슈대담
김대진 / 한국항공우주연구원 우주발사체연구소 터보펌프팀장
"가장 큰 변수 '바람'…풍속 15m/s 이상 시 발사 지장"
"2032년 이후 재사용 발사체 본격 추진 전망"
서동균 / SBS 기자
"큐브위성 9개 정상 사출…1개 사출 불발"
"총 12개 위성 '안보·재난상황' 관측 할 예정
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈대담] 누리호 큐브위성 1기 미사출, 성공 판정 이유는?…"2032년 이후 재사용 발사체 본격 추진 전망"
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