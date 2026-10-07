[인터뷰] 신동욱 "장동혁에 쓴소리 많이 해…민주 '반사 이익' 담아낼 그릇 없어 고민"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 신동욱 국민의힘 최고위원

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● 인터뷰



신동욱 / 국민의힘 최고위원

"국감 첫날, 김재섭 소환…정치적 보복 수사"

"중수청·공수청 무책임해…힘 없는 사람에게 피해"

"당명 개정보다 내부 철학적 재정립 중요"

"반사 이익 담아낼 그릇 없어 고민"

"장동혁에 쓴소리 많이 해…당대표 큰 책임 갖고 있어야"

"정치 입문 2년차…국가 미래 위해 노력할 것"



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▷ 주영진 / 앵커 : 국민의힘의 신동욱 최고위원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 안녕하십니까?



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 전에 법사위 얘기가 나왔는데 얼마 전까지 법사위에 계시지 않았어요?



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 저도 작년에 워낙 국정감사 때 일전을 치렀던 경험이 있어서 남의 일 같지는 않은데 제삼자가 돼서 보니까 조금 목소리를 낮추는 것이 또 합리적인 토론을 위해서는 옳지 않겠나라는 생각이 들기는 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 상임위에서 격돌하다 보면 또 침착하게 해야지 하다가도 순간적으로 목소리가 올라가는 모양이죠?



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 작년 이후로 사실 예전에도 물론 국회가 그랬습니다만 사실은 법사위의 목소리가 높아진 역사를 돌아보면 작년에 첫날 조희대 대법원장을 출석시켜서 민주당이 붙잡아놓고 저희 입장에서 보면 필요 이상으로 윽박지르는 것이 국회의 법사위 모습을 굉장히 왜곡시킨 측면이 분명히 있거든요. 그래서 그 부분에 대한 것은 민주당도 반성해야 된다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 상임위원회는 이번에 법사위에서 정무위원회로 옮기셨습니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 네 정무위원으로 옮겼습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 정무위원 국정감사에서는 올해가 신동욱 의원은 어떤 부분을 가장 주요하게 파헤쳐야겠다고 생각하고 있습니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 정무위로 가야 되겠다고 생각한 것 중에 하나도 소위 민생 상임위라는 표현을 많이 씁니다. 왜냐하면 정무위가 우리 가장 중요한 서민들에게 금융 부문을 담당하고 있고.



▷ 주영진 / 앵커 : 금융.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 또 공정거래 요즘 플랫폼 기업들 많고 쿠팡 같은 이런 것을 담당하기 때문에 이런 부분들을 따져볼 것이 굉장히 많은데 사실 올해 국민들이 가장 큰 관심을 보이는 것은 단일 종목 레버리지 ETF, 이게 굉장히 큰데 사실 그 핵심적인 증인은 얼마 전에 퇴임한 김용범 정책실장.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 그리고 우리 증권사 박현주 회장. 이런 분들인데 민주당이 레버리지의 레 자도 못 꺼내게 하고 있어서.



▷ 주영진 / 앵커 : 다 증인 채택이 안 된 거죠?



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 39명 저희가 어쨌든 요구를 했는데 1명도 채택을 지금 안 해주고 있어서 내실 있는 국감이 이뤄질지 걱정하고 있는 그런 상황입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 증인 채택은 만약에 민주당이 반대한다고 한다면 현실적으로는 힘들지 않습니까, 다수당이기 때문에?



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 지금까지는 내일 우리 저희가 금융위 국감을 해야 하기 때문에 사실은 내일 해야 하는데 이거는 불발이 됐고 다다음 주에 종합국감 있을 때 그때 또 한번 논의해 보자고 얘기는 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당에서도 그렇게 얘기했습니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 위원장은 그렇게 얘기를 하시는데 전체적인 분위기를 보면 이루어질 가능성은 크지 않다 저는 그렇게 보고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 만약에 증인 채택이 이루어지지 않을 경우에 지금 말씀하신 단일 종목 레버리지 ETF를 어쨌든 야당 입장에서는 이게 어떻게 도입이 됐고 어떠한 과정이 있었고 이런 부분들이 사실 국민들이 아직 정확하게 모르잖아요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 정확하게 모르기도 하고 또 피하는 것 같아요. 대통령이 얼마 전 기자회견에서 참 저는 무책임한 답변이라고 생각을 하는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 누군가는.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : '누군가는 했겠죠' 표현이 있을 수 없는 답변이어서 그 부분을 우리가 그 누군가가 누구인지를 따져보는 것은 국민들에게 마땅히 해야 할 일이 있기 때문에 이번에 만약에 못 하게 되면 저희 당으로서는 국정조사를 또 그 이후에 추진할 수도 있고 여러 가지 방식으로라도 이 문제를 그냥 누군가가 한 무책임한 정책으로 남겨두고 가기는 어렵지 않을까 그렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김재섭 의원도 정무위원회 같습니다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 맞습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 오늘 경찰, 어제인가요? 경찰 조사 받고 나왔다는 이런 얘기가 있던데.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 어제 아침에 경찰 조사를 받으러 가서 오늘 새벽 3시까지 받고.



▷ 주영진 / 앵커 : 오래 받았네요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 그래서 지난 서울시장 선거 과정에서 한 정원오 구청장에 대한 정치적 주장들이 여러 가지가 있었는데 그 부분을 조사한다고 하는데. 저는 오늘 김재섭 의원이 저희 단톡방에 올린 걸 보니까 경찰이 국정감사 기간에 또 출석을 요구했다. 어제 아침에 나가서 새벽 3시까지 조사했는데 그래서 앞으로는 거기에 응할 생각이 없다고 얘기를 하더라고요.



▷ 주영진 / 앵커 : '체포동의안을 차라리 보내라' 이렇게까지 김재섭 의원이 이야기하던데 국민의힘에서는 어쨌든 이것을 야당 국회의원의, 국정감사가 시작된 상황에서 야당 국회의원에 대한 일종의 탄압 아니냐 이렇게 보는 시각도 있는 것 같습니다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 그렇죠. 일각에서, 경찰 일각에서 우리가 요구한 것이 아니고 이렇게 김 의원 쪽에서 오히려 그랬다는 얘기도 있었는데 저도 최근에 경찰하고 이런저런 여러 가지 이걸 해보면 경찰도 언론 플레이를 많이 합니다. 김재섭 의원의 주장은 국정감사라는 중요한 걸 두고 이걸 아예 경찰에서 배제한 것이 아니고 굉장히 시간의 선택지를 좁게 해서 어쩔 수 없이 나갈 수밖에 없었다는 상황인데 어제 피의자로 적시해서 조사를 했거든요. 그거는 지난 선거운동에 대한 정치적 탄압과 보복의 성격이 있다고 저희는 보고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 수사 얘기가 나왔으니까 또 얼마 전까지 법사위에 계셨고 이제 중수청과 공소청이 출범하면서 검찰청은 문을 닫았어요. 이재명 대통령은 여야 네 편 내 편 가릴 것 없이 엄정하게 수사를 하는 것이 사명이라고 얘기를 했는데. 야당의 최고위원이 바라보는 중수청과 공소청의 출범 앞으로 이것이 국민들에게 더 큰 도움이 될 것이냐, 더 엄정한 수사를 통해서 범죄 피해자들을 보호하는 더 좋은 대책이 될 것이냐, 어떤 생각을 갖고 계십니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 원론적으로 보면 이재명 대통령이 옳은 말을 하고 계시죠. 검찰이 됐든 경찰이 됐든 국민들의 안전과 어떤 사법 정의를 실현하는 데 도움이 되는 방향으로 가면 되는데. 지금까지 여당이 해온 걸 보면 전혀 그 방향으로 가고 있지 않다. 단적인 예로 저희가 지난주에 새로 출범하는 중수청 앞에서 집회를 해서 저희가 그 안을 들여다봤는데 아무런 준비가 그날, 그다음 날 개청식을 하는데 로비 공사도 끝나지 않은 이런 상태고 심지어는 본인들도 임은정 검사가 어제 인터뷰 보니까 1년, 적어도 1년은 혼란스러울 것이다 이렇게 얘기를 하는데 너무 무책임한 얘기 아닙니까? 1년 동안 검찰의 수사권이 완전히 박탈된 상태에서 그 수사권을 가져가는 기관이 제대로 수사를 못 할지도 모르겠다고 얘기하면 1년 동안은 범죄자의 천국을 만들겠다는 뜻이죠. 그래서 저는 이렇게 무책임하게 왜냐하면 작년에 저희가 법사위에 있을 때 윤호중 행안부 장관, 그리고 정성호 장관을 상대로 그러면 내년에 이게 차질 없이 출범할 수 있느냐고 끊임없이 묻고 따졌을 때 윤호중 장관이 걱정하지 마시라고 했거든요. 그런데 지금 본인들도 1년 동안도 우리가 어떻게 될지 모르겠다. 중수청장도 지금 아직도 청문회도 안 한 상태다. 이러면 그 피해는 힘없는 분들이 대개 다 받는 겁니다. 그래서 이 부분을 이렇게 하는 것은 정말 나쁘다. 그래서 저희가 얼마 전에는 그러면 차라리 늦추자. 1년이라도 늦춰서.



▷ 주영진 / 앵커 : 출범을.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 출범을 늦춰서 충실히 준비하고 나서 출범시키자는 얘기까지 했는데. 민주당이 저희는 빠진 상태에서 본인끼리 지금 싸우고 있느라고 지금 이렇게 되어 있으니까 참 안타까운 일이죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 여권 내부에서도 이른바 강경파, 온건파 이런 식의 갈등들이 있다는 언론 보도가 있기는 있더라고요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 이런 구조라면 이를테면 중수청장이 누가 되더라도 저 사람이 과거에 어떤 길을 걸어왔고 친윤이다, 친한이다, 친명이다 이걸 가지고 끊임없이 논쟁을 벌일 것으로 보이기 때문에 이거를 이렇게 하는 것은 정말 저는 잘못하고 있는 거라고 보고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 지금 국민의힘의 최고위원 가운데 수석이신 거죠? 수석최고위원이신 거죠? 국민의힘 내부 상황 장동혁 대표의 거취 문제 얼마 전에 상당히 크게 매일 언론에 보도가 되다가 참 이렇게 수그러든 그런 모양새인데. 이번 정기국회 끝나고 나면 국민의힘도 다음 총선을 위해서 어쨌든 보수 진영을 새롭게 재편해야 하는 것 아니냐는 목소리는 분명히 있는데 신동욱 수석최고위원의 생각은 어떠세요?



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 재편이라는 표현은 관행적으로 저희가 합니다만 물론 원론적으로 다 합쳐서 다음에는 우리가 다수당이 되어야 된다 이 부분에 이론이 있는 것 같지는 않고요. 다만 방법론적인 문제에서 우리가 가지고 있는 흔히 보수라고 하는 이 테두리 안에 있는 사람을 묶는 방식이 저는 그렇게 생각을 합니다. 흔히 언론에서는 한동훈, 이준석, 유승민 이런 분들을 다 끌어안는 모양새를 얘기하는데 저는 그 어젠다가 사람에게로 가면 그거는 계속 논쟁만 벌어질 뿐이다. 큰 대원칙 안에 우리가 어떤 큰 대원칙 그러니까 저희가 국민의힘의 지금 소위 당권파라고 하는 쪽이 큰 맛집이라고 하면 그 안에 동생들도 다 와서 참여할 수 있는 이런 큰 어젠다를 제공하는 것이 중요하다. 그래서 저는 지금부터 우리가 해야 될 일은 내후년 4월에 총선이 있는데 적어도 내년 상반기까지는 누가 들어와도 여기에서 함께 마음을 모아 나갈 수 있는 그런 큰 그릇을 만드는 것이 중요한데. 언론의 관심은 이준석은 어때요, 한동훈은 어때요 이렇게 묻는 것은 사실 지금 답하기는 조금 어려운 문제입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 답하기에는. 또 정기국회가 또 진행되고 있습니다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 연말까지는 그냥 이 상태로 갈 거라고 보고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 이건 어떻습니까? 국민의힘이라고 하는 그 집의 현판을 바꾸고 이름도 바꾸고 집의 구조도 바꾸고 그래야 다른 사람들이 들어올 수 있지 않겠냐.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 지난 지방선거 전에 당명 개정을 추진하기는 했었죠. 그런데 당명을 바꾸는 문제들이 생각보다 저희도 실제로 구체적인 안을 가지고 토론을 했는데 또 쉽지가 않더라고요. 이런 당명을 하니까 또 이쪽에서 반발이 이렇게 하니까 또 저쪽에서 반발이 있어서 지금은 사실은 당명 개정에 대한 논의나 내부의 움직임은 조금 수면 밑으로 가라앉아 있는 상태고. 저는 당명 개정보다 더 중요한 것은 연이은 대통령 탄핵으로 흐트러진 우리는 과연 어떤 정치를 하기 위해서 모인 사람들인가에 대한 내부적 합의라고 그럴까 또는 철학적 재정립이라고 그럴까. 이런 부분들을 할 수 있는 당이 되기를 바라고 있습니다. 그 역할을 저도 일부는 할 수 있을 것이고 어떤 초인이 나타나서 그 모든 것을 휘어잡을 수 있는 정치 구조는 아니다, 이제는. 그래서 힘을 가지고 있는 사람들이라면 지지자를 가지고 있는 사람들이라면 그런 부분들을 자기 앞에, 눈앞의 이익보다는 조금 양보하고 그 부분을 향해서 해 줄 수 있는 사람들이 많이 나타났으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이재명 대통령의 국정운영 지지율이 지방선거를 계기로 해서 지금 많이 하락하는 추세고 그런데 국민의힘이 그런 상황에서 지지율을 이렇게 끌어올리지 못하고 있다, 극적으로. 그래서 지금 상황이 뭔가 국민의힘이 이런 국민들의 여론, 마음을 끌어들일 수 있는 절호의 기회인데 지금의 국민의힘의 어떤 시스템이나 현재 체제 대표, 최고위원들 이런 지도부 구성 이런 것들이 그런 마음을 못 담아내고 있는 것 아니냐고 하는 비판은 아마 생각 많이 해 보셨을 것 같아요.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 많이 했고요. 사실은 굉장히 답답한 지점인데 그게 왜 그런지는 저보다 우리 정치부 생활을 오래 한 주영진 앵커 더 잘 아실 거라고 생각을 해요. 왜냐하면 야당이라고 하는 것은 첫 번째는 반사이익이라고 하는 부분이 있고.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 그 반사이익을 지적하고 민주당이 저렇게 하고 있는데 왜 그걸 다 못 담아내느냐. 두 번째는 반사이익을 담아내는 그릇이 무엇이냐. 통상은 차기 대선주자가 등장을 하면 그 중심으로 국민 여론이 모이는데 아직은 저희가 그 정도의 민심을 담아낼 만한 그릇이 없다는 거죠, 사실은. 그건 우리가 아프지만 인정할 수밖에 없는 부분입니다. 그래서 제가 아까 말씀드린 것도 당장 어떤 사람을 중심으로 한 그릇을 못 만들어낸다면 국민들이 저기를 눈여겨볼 수 있는 그것이 정책이 될 수도 있고 여러 가지가 될 수 있는데, 현실적으로 제가 정치를 해 보니까, 야당은 아무래도 국민들에게 직접적인 영향을 줄 수 있는 여당보다 그런 방식의 그릇을 만들어내는 것이 굉장히 어렵더라. 그래서 올해 국정감사 끝나고 본격적으로 그러면 그 그릇을 무엇으로 만들어낼 것인가에 대한 고민은 저도 그렇고 장동혁 대표도 그 고민을 하고 있고. 꼭 저희 당의 어떤 직책을 가지고 있지 않은 분이라도 그 고민은 다 하고 있는 것으로 저는 그렇게 느낍니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 장동혁 대표하고는 얘기 많이 하십니까?



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 저는 쓴소리를 많이 합니다. 많이 하고 쓴소리라는 것이 제가 흔히 당권파, 당권파 그럽니다마는 당 대표가 있고 최고위원들이 여러 분 계시기 때문에 다른 생각을 얘기하는 거죠. 다른 생각을 얘기하는데 그러나 대표가 결단해야 하는 부분이 역시 가장 큰 몫이기 때문에 당의 전반적인 방향성에 대해서는 대표가 큰 책임을 지고 있고 저는 잘 아시는 것처럼 언론계에서 오랫동안 생활해왔기 때문에 다소 객관적인 입장에서 보면 이렇게 언론이 볼 것이다. 주로 이런 조언을 많이 하는 편입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 오랜 언론인 생활 끝에 정치에 도전을 해서 이제 한 2년 넘어섰습니다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 격동의 시간을 보낸 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 앞으로 어떤 정치 하고 싶으세요? 무엇이 되겠다고 하는 얘기는 잘 안 하시던데.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 저는 사실은 약간 그렇게 들릴 수도 있겠습니다마는 사실은 무엇이 되기 위해서 정치를 한 것은 아닙니다. 제가 왔던 생각해 우리나라는 어떤 나라가 되어야 한다는 것, 오랫동안 제가 생각해 온 것이 있고 또 정치, 현실 정치에서는 그 나라의 미래상에 대해서 다른 생각을 가진 분들이 굉장히 많이 있는데 어쨌든 제가 생각하는 대한민국이라는 나라는 어떤 나라가 돼야 한다는 나름의 생각이 있고 그 부분을 위해서 저는 열심히 노력하겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘은 여기까지만 들을 텐데 다음에 모셨을 때는.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 조금 더 자세하게.



▷ 주영진 / 앵커 : 더 자세하게 들어보도록 하겠습니다. '서울시장 나가실 생각 있으십니까' 이런 질문을 드리려고 했는데 아직은 아닌 것 같아서.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 재판이 저는 잘 마무리되기를 바라고 있습니다, 승소로.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 국민의힘의 신동욱 수석최고위원과의 인터뷰였습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 신동욱 / 국민의힘 의원 : 고맙습니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.