[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● 'DMZ 지뢰' 외통위 설전
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"정동영 장관, 북한 지뢰 '사고' 발언 아쉬워"
"北과 대화 재개 위함이겠지만…'공격' 인정했어야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"'DMZ 지뢰', 북한에 사과·후속조치 요구 했어야"
"이 대통령이 언급 피하는 게 문제…빨리 정리해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 정동영 vs 한동훈 설전…"북 지뢰 고의성 못 밝혀" "고라니 잡으려고 묻었겠나"
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