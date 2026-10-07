[여담야담] 국감장 선 JYP…"개별 공연하면 2-3배 더 벌어" 패노메논 특혜 일축

[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● 박진영 자진 출석
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"박진영, 국감 취지 잘 살려…의혹도 어느 정도 해명돼"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"국감 증인 출석 박진영, 답변 충분한 설명 있어"
양만희 / SBS 논설위원
"박진영, 국감 자진 출석…'보수·상표권' 논란 쟁점"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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