[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● 병역특례 개정 추진
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"'병역특례', 군면제 아닌 대체복무…폐지 대신 제도 강화해야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"시대 바뀌어…스포츠 한정 '병역특례' 문제제기 가능해"
양만희 / SBS 논설위원
"축구대표팀 발언 계기로 '병역특례' 제도 손봐야"
"여야, 정치 공세 말고 차분하게 '제도 개선' 집중해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "병역 특례 점진 축소" 여야 한목소리…여야 패널들도 의기투합
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