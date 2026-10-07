[여담야담] 국감 핫이슈된 영화 암살자(들)…주영진 "케네디 암살 다룬 'JFK' 떠올라"

[주영진 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 양만희 SBS 논설위원

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● '암살자들' 국감 충돌



성치훈 / 더불어민주당 부대변인

"국민의힘, 영화 '암살자(들)' 비판은 과도한 해석"

"정치권에서 지나치게 정쟁화되고 있어…자중해야"

"박정희, 공과 분명…'과' 다룬 영화라 보수진영 과도한 해석"



윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인

"국힘 반응이 과하다? 野 출신 대통령들에 관한 일"

"민주당, 與 출신 대통령이었어도 차분하게 대응하겠나"

"이념 갈등 심한 상황인데…영화 제작 의도 의심할 수밖에"



양만희 / SBS 논설위원

"예술은 예술의 영역에서 감상해야…국힘 반응 과해 보여"

"정치권, 정파적 이익에 부합하는 방향으로 논쟁 이어와"



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