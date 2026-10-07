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[여담야담] 국감 핫이슈된 영화 암살자(들)…주영진 "케네디 암살 다룬 'JFK' 떠올라"

조성현 기자
작성 2026.10.07 16:49 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● '암살자들' 국감 충돌

성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"국민의힘, 영화 '암살자(들)' 비판은 과도한 해석"
"정치권에서 지나치게 정쟁화되고 있어…자중해야"
"박정희, 공과 분명…'과' 다룬 영화라 보수진영 과도한 해석"

윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"국힘 반응이 과하다? 野 출신 대통령들에 관한 일"
"민주당, 與 출신 대통령이었어도 차분하게 대응하겠나"
"이념 갈등 심한 상황인데…영화 제작 의도 의심할 수밖에"

양만희 / SBS 논설위원
"예술은 예술의 영역에서 감상해야…국힘 반응 과해 보여"
"정치권, 정파적 이익에 부합하는 방향으로 논쟁 이어와"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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