"영국, 러시아의 적대적 행위로 매년 4조 원 안팎 손실"

▲ 영국 국기 (자료화면)

러시아의 적대적인 행위로 영국이 해마다 4조 원 안팎의 손실을 본 것으로 추산됐다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 현지시간 7일 보도했습니다.FT는 이날 공개된 보고서를 인용해 영국은 사이버 공격 등 여러 작전을 혼합한 러시아의 '하이브리드' 공격으로 해마다 최소 20억∼25억 파운드, 우리 돈 약 3조 5천450억∼4조 4천300억 원의 피해를 보고 있다고 전했습니다.이번 보고서는 영국 의회가 재무장을 연구하기 위해 설치한 초당적인 그룹(APPG)의 부회장인 그레임 다우니 집권 노동당 의원이 발표한 것입니다.'푸틴세'라는 이름이 붙은 보고서는 영국에 대한 러시아의 방해 행위로 인한 손실과 회복, 복구 등을 위한 비용 등을 집계해 피해 규모를 산출했습니다.영국의 우편 및 택배회사인 로열 메일과 영국 국민보건서비스(NHS) 공급업자에 대한 공격을 포함해 사이버 공격, 해저 통신망과 관련 인프라 손실 등이 러시아와 연관된 대표적인 하이브리드 공격 피해 사례로 꼽혔습니다.다우니 의원은 "영국 정부가 데이터를 누락해 러시아의 하이브리드 작전으로 인한 정확한 피해 규모를 산출하기 어려웠다"며 "실제 피해 규모는 훨씬 더 클 것"이라고 밝혔습니다.그는 이런 유형의 공격으로 발생한 피해 규모를 진지하게 측정하는 것이 처음이라는 게 충격적이라며 "우리가 직면한 위협에 대해 국민에게 솔직하지 않으면 러시아 등 누구도 막을 수 없다"고 지적했습니다.다우니 의원은 이어 영국 정부는 매년 다른 나라의 적대적 행위에 따른 예상 피해액을 의회에 보고하고 외국과 관련된 사이버 공격에 대한 평가를 매해 발표해야 한다고 촉구했습니다.(사진=게티이미지)