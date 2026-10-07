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[자막뉴스] 나주 부부 살해한 50대 남성 검거…전기자전거 발견 '끔찍 범행' 동기는?

김민정 기자
작성 2026.10.07 17:03 조회수
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전남 나주의 한 시골 마을 주택에 침입해 60대 부부를 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

부부는 각각 다른 방에서 발이 묶인 채 발견됐고, 용의자는 범행 뒤 피해자의 트럭을 훔쳐 달아난 것으로 조사됐습니다.

나주경찰서는 오늘(7일) 60대 부부를 살해한 혐의로 50대 남성 A씨를 전남 무안군에서 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.

사건이 알려진 건 어제 저녁 7시 50분쯤입니다.

전남 나주시 왕곡면의 한 주택에서 60대 장 모 씨와 아내가 숨진 채 발견됐습니다.

경찰의 1차 감식 결과 남편 장 씨는 흉기에 찔려 숨진 것으로, 아내는 기도가 막혀 질식사한 것으로 추정됐습니다.

두 사람은 각각 다른 방에서 끈과 옷가지 등으로 발이 묶여 있었습니다.

경찰은 A씨가 지난 5일 늦은 밤 장 씨의 집에 침입해 부부를 살해한 것으로 보고 있습니다.

경찰은 주변 CCTV 등을 분석해 모자와 복면을 쓴 채 전기자전거를 타고 장 씨의 집으로 접근하는 A씨의 모습을 확인했습니다.

A씨는 범행 뒤 장 씨 소유의 1톤 트럭을 훔쳐 달아난 것으로 조사됐습니다.

트럭은 집에서 직선거리로 약 1.3km 떨어진 죽산보 인근에서 발견됐습니다.

경찰은 이곳에서 약 500m 떨어진 지점에서 A씨가 버린 것으로 추정되는 전기자전거도 발견했습니다.

CCTV 등을 토대로 A씨를 추적한 경찰은 오늘 무안군에서 A씨를 긴급체포했습니다.

마을 주민들은 숨진 장 씨 부부가 오랫동안 농사를 지으며 이웃들과 별다른 갈등 없이 지냈다고 전했습니다.

경찰은 현재 A씨를 상대로 범행에 사용된 흉기의 행방과 부부를 살해한 동기 등 정확한 범행 경위를 조사하고 있습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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