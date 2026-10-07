[자막뉴스] 조두순 전자장치 부쉈지만 "아무도 몰라"…"관리 허술" 등교시간대 외출도

아동 성범죄자 조두순이 집 안에 설치된 전자감독장치를 부쉈지만, 이를 감시하는 법무부 보호관찰소는 6일이 지나서야 이를 발견한 것으로 확인됐습니다.



조두순은 장치 훼손으로 기소된 뒤에도 장치 전원을 차단하고 등교시간대 외출제한을 어기는 등 위반을 반복했습니다.



대법원과 법무부가 김동아 민주당 의원에 제출한 판결문과 공소장 등에 따르면, 조두순은 지난해 6월 3일 오전 11시 28분쯤 경기 안산시 자택 안방에 설치된 재택감독장치의 외장 안테나를 파손했습니다.



조두순이 장치를 훼손한 뒤 장치의 LTE 통신 신호 세기가 급격히 떨어졌지만, 보호관찰관은 같은 달 9일에야 파손된 안테나를 발견했습니다.



조두순은 평소 "안테나가 뇌에 전파를 쏜다"는 망상을 했으며, 안테나를 파손한 사실을 보호관찰관에게 알리지 않은 것으로 알려졌습니다.



조두순이 지난해 3월부터 10월까지 저지른 전자장치 관련 범행은 모두 8건에 달합니다.



외출제한 위반도 5건이나 됩니다.



검찰이 지난해 9월 10일 조두순을 기소하고 치료감호를 청구한 뒤에도 위반은 이어졌습니다.



조두순은 같은 해 10월 6일 장치의 전원 어댑터를 뽑고 집 안의 전기 차단기를 내려 21분간 전원공급을 끊었고, 나흘 뒤에는 외출이 금지된 오전 8시대에 주거지 밖으로 나갔습니다.



조두순뿐 아니라 전자감독 대상자의 장치 훼손과 준수사항 위반은 해마다 반복되고 있습니다.



법무부 자료에 따르면 2021년부터 올해 7월까지 외출제한 위반과 장치 훼손 등 적발된 위반은 모두 5982건입니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)