"검열위원회냐" "3류 음모론"…'암살자(들)' 국감 공방

<앵커>



국회에서 진행 중인 문화체육관광부 국정감사에서는 영화 '암살자(들)'을 둘러싸고 여야가 공방을 벌이고 있습니다. 잘못된 역사 인식을 심어준다며 정부가 개입해야 한다는 국민의힘 공세에, 민주당은 '시대착오적 정치 검열'이라고 비판했습니다.



김진우 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘(7일) 오전부터 시작된 국회 교육위원회 교육부 국정감사에서 여야는 육영수 여사 피살 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'을 둘러싸고 공방을 벌였습니다.



국민의힘 위원들은 학생들에게 잘못된 역사 인식을 심어줄 수 있는 영화라고 지적했습니다.



[정성국/국민의힘 의원 : 박정희 전 대통령과 중앙정보부의 자작극일 수 있다는 여운을 주는 삼류 음모론을 깔고 있습니다.]



학생들의 단체 관람에 교육부가 관여해야 하는 거 아니냐는 국민의힘 위원들의 지적에, 최교진 교육부 장관은 개입에 한계가 있다고 답했습니다.



[최교진/교육부장관 : 사실과 허구를 구분해서 이해할 수 있도록 하는 것이 교육적으로 필요할 거라고 생각합니다.]



범여권 위원들은 영화에 대해 정치권에서 검열을 요구하는 건 부적절하다고 반발했습니다.



[강경숙/조국혁신당 의원 : 국회는 영화 검열 위원회가 아닙니다. 지금 영화 한 편을 가지고 국민의힘이 당력을 총동원하고 있습니다.]



국회 문화체육관광위원회에서도 허진호 감독을 비롯한 영화 제작진의 증인 채택 문제로 여야가 맞붙었습니다.



[김석기/국민의힘 의원 : 잘못된 이 역사 인식을 심으려고 했는지를 직접 불러서 물어봐야 되지 않겠습니까?]



[노종면/민주당 의원 : 국회로 불러내서 창작자를 추궁하고 묻고 따지는 게 이게 가능하겠습니까?]



역사적 왜곡이 맞냐는 질문에 최휘영 문화체육부 장관은 '국민과 관객이 판단할 문제라고 생각한다'고 말했습니다.



[최휘영/문화체육관광부 장관 : 저는 상상력, 창작에는 제약이 있어서 안 된다고 생각하는 쪽의 생각을 가지고 있습니다.]



문체위 국정감사에서는 최근 논란이 일고 있는 체육인들의 병역특례 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 나오기도 했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 유미라)