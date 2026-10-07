"누리호 5차 발사 성공"…누적 발사 성공률 80%

<앵커>



한국형 발사체 누리호가 오늘(7일) 낮 5번째 발사에 성공했습니다. 역대 가장 많은 위성 15기를 탑재하고 우주로 향했는데, 이 가운데 큐브위성 1기가 사출에 실패하면서 작은 아쉬움을 남겼습니다.



이태권 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘 낮 12시 25분, 불꽃을 내뿜으며 누리호가 우주로 솟구칩니다.



힘차게 이륙하는 누리호를 지켜본 시민들은 환호를 터뜨렸습니다.



[와~~]



누리호는 발사 2분 뒤 1단 분리를 시작으로, 위성을 감싼 덮개인 페어링 분리와 2단 분리까지 연이어 마치고 고도를 높였습니다.



발사 12분 뒤에는 목표 고도 570km에 도달했습니다.



이어서 주 탑재 위성인 초소형 군집위성 5기를 35초에서 40초 간격으로 1기씩 문제없이 분리했습니다.



무게 100kg 미만인 위성 여러 개를 한 몸처럼 운용하는 군집위성 5기는 목표 궤도에서 한반도와 주변 지역을 고해상도로 정밀 관측하게 됩니다.



다만 큐브위성 10기 가운데 제주도 해양쓰레기 감시 목적의 위성 '퍼샛' 1기는 사출관 뚜껑이 열리지 않아 궤도에 올리지 못했습니다.



[오태석/우주항공청장 : 초소형 군집위성 6호는 조금 전 13시 8분경 남극 세종기지와 최초 교신에 성공했습니다. 큐브 위성의 경우 10개 중 9개가 분리되고 1개가 미사출된 것으로….]



우주항공청은 지난 5번의 누리호 발사 중 처음으로 예정된 시각에 지연 없이 발사가 이뤄졌다며, 이번 발사로 누리호의 누적 발사 성공률이 75에서 80%로 높아져 신뢰성이 향상됐다고 평가했습니다.



우주항공청은 내년 하반기로 예정된 누리호 6차 발사에서 초소형 군집위성 5기를 우주 궤도에 추가로 올릴 계획입니다.



(영상편집 : 이상민)