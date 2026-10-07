'닥터X' 김지원 "2년 만 복귀…멋진 메디컬작 남기고 싶어 용기 냈다"

배우 김지원이 '눈물의 여왕' 이후 2년 만에 '닥터X'로 안방극장 복귀를 알렸다.



7일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(극본 편성근, 연출 이정림, 이하 '닥터X') 제작발표회가 열렸다. 현장에는 이정림 감독을 비롯해 배우 김지원, 이정은, 손현주, 김우석이 참석했다.



'닥터X'는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X 계수정(김지원 분)의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.



전작 '눈물의 여왕' 흥행 이후 2년 만에 안방극장에 돌아온 김지원은 "공백기 동안 개인적으로 준비하며 기다림의 시간이 있었는데 '닥터X'라는 멋진 대본을 만났다"며 "이정림 감독님에 대한 신뢰와 든든한 선배님 라인업을 보고 꼭 도전하고 싶었다. 너무 좋은 선배님들과 함께 작업하며 제가 많이 배울 기회가 되겠다 생각해서 욕심을 많이 냈다"고 소회를 밝혔다.



김지원은 '닥터X'에서 오직 압도적인 수술 실력 하나로 거대한 구서대학교병원 하얀 마피아들의 세계를 집어삼키는 천재외과의로 활약한다. 회진, 회식, 논문 보조, 야근 등 부조리한 일에 "하지 않습니다"로 일관하며, 누구도 넘볼 수 없는 괴물 같은 술기로 구서대병원의 카르텔을 수술하는 계수정의 행보가 짜릿한 대리만족과 카타르시스를 선사할 전망이다.



외형적 변화에 대해 김지원은 "거친 느낌의 단발머리로 변신했고, 전작과 달리 화려한 외적 스타일링을 최대한 덜어냈다"고 전했다.



이어 타이틀롤을 맡은 부담감에 대해서는 "언제 또 이런 매력적인 타이틀롤을 해볼 수 있을까 싶어 용기를 냈다"며 "배우 인생에 저도 멋진 메디컬 작품 하나를 남길 수 있다면 더없는 영광이라는 마음으로 열심히 준비했다. 긴 시간이 지나, 제가 이런 작품을 했었다는 거, 이런 멋진 분들과 같이 작업했었다는 게 영광일 거 같다. 물론 부담감이 있었지만, 그래서 더 최선을 다했고 열심히 하려 했다"라고 덧붙였다.



김지원의 변신이 기대를 모으는 '닥터X'는 오는 9일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)