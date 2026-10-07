AMD 리사 수, 삼성전자 전영현·SK하이닉스 곽노정과 회동

▲ 리사 수 AMD 회장 겸 최고경영자(CEO)가 7일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 AI반도체 기업 라운드테이블에서 발언을 하고 있다.

방한한 리사 수 AMD 회장 겸 최고경영자(CEO)가 삼성과 SK의 반도체 수장을 만나 AI 협력 강화 방안을 논의합니다.오늘(7일) 업계에 따르면, 수 회장은 이날 오후 서울 강남구 삼성전자 서초사옥에서 전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS부문장 부회장을 포함한 주요 경영진과 회동합니다.수 회장은 올해 3월에도 한국을 방문해 전 부회장, 한진만 파운드리사업부장 사장 등과 삼성전자 평택캠퍼스의 생산라인 등을 둘러봤습니다.이후 이재용 삼성전자 회장과 서울 용산구 한남동에 위치한 승지원에서 만찬을 가졌습니다.약 7개월 만에 다시 성사된 전 부회장과 수 회장의 이번 회동으로 삼성전자와 AMD는 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 AI 반도체 협력을 강화할 전망입니다.삼성전자는 AMD의 최신 AI 가속기에 HBM 3E(5세대)와 HBM 4(6세대)를 공급하며 메모리 분야에서 꾸준한 파트너십을 이어오고 있습니다.앞서 AMD는 삼성전자를 차세대 AI 가속기 '인스팅트(Instinct) MI455X'에 탑재되는 HBM 4의 우선 공급업체로 지정했습니다.AMD가 AI 가속기 물량 확대의 필요성을 여러 차례 언급한 만큼 삼성전자의 최선단 공정을 활용한 파운드리(반도체 위탁생산) 협력 가능성도 제기됩니다.삼성전자 파운드리가 AMD를 고객사로 확보할 경우 흑자 전환을 가속할 수 있을 것으로 보입니다.수 회장은 이날 오후 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장과도 회동한 것으로 알려졌습니다.두 수장의 한국에서의 만남은 이번이 처음인 것으로 전해졌습니다.AI 가속기 수요가 급증하는 가운데 AMD와 SK하이닉스가 HBM 4를 포함한 고성능 메모리 분야에서 새로운 파트너십을 구축할지 주목됩니다.한편, 수 회장은 방한 첫날인 이날 오전 서울 종로구 포시즌스호텔에서 과학기술정보통신부와 국내 AI 반도체 기업들과 라운드테이블을 가지고 낮 2시에는 서울 용산구 드래곤시티에서 열리는 'AMD 게이머 데이'에 참석했습니다.(사진=연합뉴스)