KBO, 이르면 이달 중 이사회 다시 열어 차기 총재 추천

▲ 9월 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 한국 선수들이 3-1로 승리하고 금메달을 차지하자 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재가 선수들을 격려하고 있다.

한국야구위원회(KBO)가 이르면 이달 중 다시 이사회를 열어 차기 총재를 추천하기로 했습니다.KBO는 10개 구단 사장이 모인 이사회를 오늘(7일) 오전에 개최해 차기 총재 선임 절차를 논의했습니다.이사회는 허구연 현 총재를 포함해 여러 인물을 각 구단이 추천해 이르면 이달 중에 다시 여는 이사회에서 총재 후보를 정하기로 의견을 모았습니다.KBO 규약에 따르면, 총재는 이사회에서 재적 이사 ¾이상의 동의를 받아 추천하며, 총회에서 재적 회원 ¾이상의 찬성으로 선출한 후 KBO는 주무관청인 문화체육관광부에 이를 보고해야 합니다.추천은 이사회의 몫이며, 선출은 10개 구단 구단주 또는 구단주 대행으로 구성된 총회에서 합니다.현재 10개 구단 이사 중 유정근 삼성 사장, 박종태 한화 사장, 위재민 키움 사장, 고영섭 두산 사장 4명은 구단주 또는 구단주 대행을 겸해 총재 추천권과 선출권을 동시에 행사합니다.야구인 출신 허구연 총재는 2022년 3월 사임한 정지택 전 총재의 뒤를 이어 24대 KBO 수장에 취임했으며 정 전 총재의 잔여 임기를 채우고서 2023년 11월 KBO 최고 의사 결정 기구인 총회의 만장일치 서면표결로 3년 임기의 25대 총재로 재선임됐습니다.허 총재의 임기는 올해 말까집니다.(사진=연합뉴스)