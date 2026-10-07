송미령, 농지 조사 드론 91% 중국산에 "예산 문제…보안조치 시행"

▲ 송미령 농림축산식품부 장관을 비롯한 농식품 유관단체장 등이 7일 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서 선서하고 있다.

농림축산식품부가 농지 전수조사에 활용한 드론의 91%가 중국산인 것으로 나타나 보안 우려가 있다는 지적이 국정감사에서 나왔습니다.국민의힘 김용태 의원은 오늘(7일) 국회 농림축산식품해양수산위원회의 농식품부 국정감사에서 "농지 전수조사에 활용된 드론이 103대인데, 이 중 94대인 91%가 중국산"이라며 "군부대가 밀집한 경기·강원 지역에 투입되는 드론 중에는 95%가 중국산"이라고 지적했습니다.김 의원에 따르면 농지 조사에 투입된 드론 103대 가운데 중국 DJI 제품이 94대로 가장 많았고, 미국산은 5대, 한국산은 4대였습니다.특히 경기·강원 접경 지역 농지 촬영에 투입된 드론 41대 중에는 39대(95.1%)가 DJI 제품이었습니다.김 의원은 드론 촬영 자료를 처리하는 소프트웨어도 러시아 기업 에이지소프트가 제작한 '메타셰이프'라고 지적했습니다.송미령 농식품부 장관이 "(중국산 드론을 사용한 건) 예산 문제 때문이라고 들었다"고 답하자, 김 의원은 "국토정보와 데이터베이스를 수집하는데 예산 문제로 보안성 검토를 하지 않은 건 굉장히 위험한 생각 아니냐"고 따져 물었습니다.송 장관은 "그 부분에 대해서는 저희가 나름대로 보안 조치를 시행하고 있다"며 "수집되는 데이터가 외부로 전송되지 않도록 관리하고 있다"고 설명했습니다.김 의원은 한국농어촌공사에 영상처리 소프트웨어에 대한 보안성 검토와 대체 소프트웨어 검토 여부를 확인했지만 모두 '미실시'라고 답변받았다고 재차 지적했습니다.송 장관은 "데이터가 외부로 전송되지 않도록 관리하고 있고, 촬영 자료는 외부망과 내부망을 분리해 외부망으로 나가지 않고 내부 서버에만 저장하고 있다"며 "드론 운영과 촬영 자료 관리에 관한 내부 보안지침을 마련해 준수하도록 하고 있다"고 말했습니다.김 의원은 "세계 어느 나라가 국토정보를 촬영하는데 예산 문제 때문에 보안상 우려가 있을 수 있는 다른 나라 제품을 쓰겠느냐"며 "미 육군도 DJI 제품을 금지했고, 스위스와 덴마크도 금지 조치를 했다"고 거듭 지적했습니다.농식품부는 이날 설명자료를 내고 농지조사에 활용되는 드론은 외부 서버로의 데이터 전송을 차단하는 방식으로 운용하고 있다고 밝혔습니다.농식품부는 "드론 비행 때 로컬 데이터 모드(LDM)를 활성화해 촬영 자료를 기체와 조종기에만 저장하고, 촬영 자료가 저장된 SD카드는 외부망이 차단된 농어촌공사 내부 서버에 보관한다"고 밝혔습니다.또 용역업체가 촬영하는 경우 드론 제조사의 애플리케이션 대신 자체 제작 프로그램을 사용해 촬영 자료와 위치 정보가 외부 서버로 자동 저장되지 않도록 관리하고 있다며 "앞으로도 보안 관리를 철저히 해 자료가 외부로 유출되지 않도록 하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)