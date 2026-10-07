[머그 인사이트] 병역특례제는 왜 괴물이 되었나

예술 체육요원 병역특례제를 폐지해야 한다는 목소리가 계속 높아지고 있습니다. 이번 일본 아이치-나고야 아시안게임에서 우리 축구가 정상에 올라놓고도 일부 선수들이 보여준 병역특례에 대한 인식 수준 때문이었습니다.



-군 면제라는 동기 부여가 있었다

-군대 안 간다!

-(세리모니) 예비역 모자 쓰고 찰칵



1973년에 제정된 '병역특례', 왜 만들어졌고 어떻게 변화했을까요? 그리고 50년 넘은 이 제도가 여전히 실효성이 있는 것일까요?

이번 비디오머그에서는 '병역특례' 폐지 주장까지 나오게 된 배경과 그 역사에 대해 자세히 다뤘으니 많은 시청 부탁드립니다.



(취재·구성 : 조기호, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)