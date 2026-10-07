뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] 중국인 부부 '대리모' 구하더니…자녀 20여 명 얻어 벌인 일에 '발칵'

작성 2026.10.07 17:46 조회수
PIP 닫기
미국에 거주하는 중국인 부모가 대리모를 통해 얻은 20여 명의 자녀를 폐쇄회로TV(CCTV)를 통해 감시하고 체벌한 것이 드러나 현지 경찰에 체포됐습니다.

저택 내에는 학습센터라고 불리는 방 3개가 있었는데, 아이들은 책상에 몇 시간씩 앉아 있어야 했다고 전해졌습니다.

부부는 집안 곳곳에 카메라 25대를 설치한 뒤 이를 침실에서 확인했습니다.

또 아이들은 모두 까까머리였으며, 도우미에게 신체적인 체벌을 받은 것으로 알려졌습니다.

CCTV 영상에는 도우미가 아이의 얼굴을 때리거나 쪼그려 앉기 벌을 주는 모습 등도 남았습니다.

해당 사건의 검사는 이번 사건을 "전례 없는 아동 학대 사건"이라고 규정했습니다.

또한 부부가 왜 그토록 많은 아이를 갖기 위해 대리모 방식을 이용했는지, 아이들의 생물학적 부모가 누구인지에 대해서 조사 중이라고 설명했습니다.

(구성 : 양현이, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지