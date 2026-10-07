이형일, 상의 등 경제6단체 간담회…소통과 청년정책 강조

▲ 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽 네 번째)이 7일 서울 대한상공회의소에서 열린 경제6단체장 간담회에서 최태원 대한상공회의소 회장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(7일) 경제6단체 대표와 만나 경제 동향과 정책 방향을 설명하고 경제계와의 소통 중요성을 강조했습니다.이 부총리는 이날 오전 대한상공회의소에서 한 경제6단체장 간담회 겸 기업 혁신 지원 민관협의체 회의에서 "기업이 체감하는 실질적 변화는 현장의 목소리에서 출발하고 정부와 민간이 현장에서 함께 고민하고 해법을 찾아갈 때 정책이 실질적 성과로 이어질 수 있다"고 밝혔습니다.간담회에는 최태원 대한상공회의소 회장, 류진 한국경제인협회 회장, 윤진식 한국무역협회 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장, 최진식 한국중견기업연합회 회장, 이동근 한국경영자총협회 상근부회장이 참석했습니다.이 부총리는 최근 정부가 기업 건의를 바탕으로 반도체 팹 설치 시 전기·통신공사 통합 발주를 허용하고, 내연차 공장을 전기차 중심으로 전환하는 행정절차를 단축하기로 했다고 언급했습니다.그는 "최근 우리 경제가 어려운 경제 여건 속에서도 글로벌 반도체 호황 등에 힘입어 성장세가 확대되고 있다"며 "물가 등 민생 부담이 지속되는 가운데 생산연령인구 감소, 생산성 정체 등으로 인한 잠재성장률 하락, 부문별 양극화 등 구조적 문제도 여전히 남아 있다"라고 했습니다.그러면서 잠재성장률 반등 양극화 완화를 위한 정책 노력을 강화하고 3대 메가프로젝트 등을 통해 대규모 미래 투자를 추진하는 한편, 기업 투자를 가로막는 현장 애로를 해소하겠다고 덧붙였습니다.주거, 일자리, 서민금융의 3대 핵심 사회정책 분야에 가용재원과 정책 수단을 총동원할 계획이라며 특히 청년을 대상으로 한 지원에 역점을 두겠다고 강조했습니다.이에 경제단체 대표들은 기업의 투자 일정에 맞춰 인허가와 기반 시설, 필요한 지원이 신속하게 진행될 수 있도록 정부가 협조해달라고 요청했습니다.또 대·중소기업 양극화 축소를 위해 중소기업 대상 맞춤형 인공지능(AI) 지원이 필요하다고 언급했습니다.정년 연장과 관련해서는 퇴직 후 재고용 등 고령 인력의 축적된 경험을 활용하고 청년층 일자리 기회를 확보할 수 있는 유연한 방식을 제안했습니다.경제단체 대표들은 "새 경제팀 출범이 성장 반등의 원년을 여는 계기가 되길 바란다"며 민관협의체 등을 통해 현장의 목소리를 전달하겠다고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)