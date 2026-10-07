"질문한 기자분께는…" 이강인 칭찬하던 모레노 감독이 통역을 다시 부른 이유
어제(6일), 우즈베키스탄전을 마친 로베르트 모레노 축구대표팀 감독이 공식 기자회견에서 지난 4경기를 돌아봤습니다.
모레노 감독은 "팀보다 위에 있는 선수는 없다"며 대표팀의 원칙과 팀 문화를 강조했고, 실력만 보여준다면 대표팀 문은 누구에게나 열려 있다며 경쟁의 중요성도 언급했습니다. 이강인에 대해서는 발목에 불편함이 있는 상황에서도 팀을 위해 뛰었다고 평가한 뒤, 통역사에게 개인 선수에 대한 이야기를 길게 한 것 같다며 말을 덧붙이기도 했습니다.
우즈베키스탄전 이후 모레노 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(취재 : 이정찬 / 구성·편집 : 주현 / 영상취재 : 유동혁 / 제작 : 스포츠취재부)
모레노 감독은 "팀보다 위에 있는 선수는 없다"며 대표팀의 원칙과 팀 문화를 강조했고, 실력만 보여준다면 대표팀 문은 누구에게나 열려 있다며 경쟁의 중요성도 언급했습니다. 이강인에 대해서는 발목에 불편함이 있는 상황에서도 팀을 위해 뛰었다고 평가한 뒤, 통역사에게 개인 선수에 대한 이야기를 길게 한 것 같다며 말을 덧붙이기도 했습니다.
우즈베키스탄전 이후 모레노 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(취재 : 이정찬 / 구성·편집 : 주현 / 영상취재 : 유동혁 / 제작 : 스포츠취재부)
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